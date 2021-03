L'Angleterre a facilement battu Saint-Marin (5-0), pour la première journée du groupe I. Avec 85% de possession et 15 tirs cadrés, on peut cependant estimer que ce score est le tarif minimum face à un adversaire qui peut remercier son gardien Elia Benedettini, qui joue en D3 italienne, auteur de plusieurs belles parades. Pour son 50e match en fonction, Gareth Southgate avait laissé Harry Maguire et Harry Kane sur le banc pendant tout le match.

Gareth Southgate et Raheem Sterling Crédit: Getty Images

Privé pour ce rassemblement de Jadon Sancho, James Maddison, Harvey Barnes ou Jack Grealish, tous blessés et, à la dernière minute de Marcus Rashford qui n'était pas dans les 23, le coach a pu donner du temps de jeu au revenant Jesse Lingard, très en vue. Southgate regrettera sans doute un peut le gâchis de ses attaquants, même si les Three Lions avaient déjà fait le trou au bout d'une demi-heure, par James Ward-Prowse (1-0, 14e), Dominic Calvert-Lewin (2-0, 21e) et Raheem Sterling (3-0, 31e).

En seconde période, l'attaquant d'Everton s'est offert son premier doublé en sélection (4-0, 53e) avant que l'attaquant d'Aston Villa, Ollie Watkins, rentré à l'heure de jeu, ne célèbre ses débuts internationaux en clôturant la marque (5-0, 83e). Les choses plus sérieuses débuteront dimanche à Tirana, contre l'Albanie, avant la réception de la Pologne mercredi prochain.

Ibra décisif pour son retour

La Suède et Zlatan Ibrahimovic, de retour en sélection après presque cinq ans de retraite internationale, a battu la Géorgie de Willy Sagnol 1-0 jeudi dans leur premier match de qualification pour le Mondial-2022. Dans la Friends Arena de Solna (banlieue de Stockholm), désespérément vide en raison du Covid-19, Ibrahimovic a signé une passe décisive pour Viktor Claesson (35e) conduisant au but de la victoire.

Le géant suédois faisait partie du 11 de départ choisi par le sélectionneur Janne Andersson, avant d'être remplacé à la 84e minute par Robin Quaison. Les Géorgiens avaient pourtant bien entamé la partie, se créant la première occasion du match à la 11e minute de jeu, grâce à une frappe cadrée de Giorgi Kvilitaia, suivie d'une seconde trois minutes plus tard. Les hommes de l'ex-international français Willy Sagnol se sont montrés combatifs face aux Scandinaves, se créant plusieurs occasions jusqu'à la fin pour remonter au score. La Suède se déplacera dimanche au Kosovo pour la 2e journée de ces qualifications (Groupe B), tandis que la Géorgie accueillera l'Espagne.

"Ça fait du bien", a réagi la star de l'AC Milan au micro de Sverige Radio. "J'avais l'impression que c'était mon premier match international. C'a été beaucoup d'adrénaline". "Je pense que j'aurais pu faire beaucoup plus mais nous avons gagné et c'est le plus important", a ajouté le joueur de 39 ans.

