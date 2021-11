Ce pourrait être acté dès samedi. L’équipe de France dispute le pénultième match de sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022, en ce 13 novembre à partir de 20h45. Les Bleus reçoivent le Kazakhstan au Parc des Princes et ont l’opportunité de se qualifier pour le Mondial, qui se tiendra dans un peu plus d’un an au Qatar (21 novembre - 18 décembre 2022). Voici les deux cas de figure :

La France sera qualifiée si elle s’impose face au Kazakhstan ;

La France sera qualifiée si elle fait match nul contre le Kazakhstan, alors que la Bosnie-Herzégovine et la Finlande ont également fait match nul, plus tôt ce samedi à partir de 15h. Les Bleus sauront donc au coup d’envoi de leur rencontre le contrat qu’ils auront à remplir.

Par ailleurs, un match nul assurerait a minima la 2e place aux Français, et donc, au pire, un strapontin de barragiste.

Le classement du groupe D :

Équipes : Matches joués : Points (diff. de buts) : 1. France 6 12 (+5) 2. Ukraine 7 9 (+1) 3. Finlande 6 8 (0) 4. Bosnie-Herzégovine 6 7 (+1) 5. Kazakhstan 7 3 (-7)

Le calendrier du groupe D :

13/11/2021 : Bosnie-Herzégovine - Finlande (15h)

13/11/2021 : France - Kazakhstan (20h45)

16/11/2021 : Finlande - France (20h45)

16/11/2021 : Bosnie-Herzégovine - Ukraine (20h45)

