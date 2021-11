Didier Deschamps croit en Karim Benzema. Il a considéré que son attaquant pouvait être le Ballon d'or 2021. Rappelé par le sélectionneur des Bleus avant l'Euro, le joueur du Real Madrid fait partie des 30 nommés pour la récompense individuelle. Il réalise un début de saison tonitruant avec son club et a remporté la Ligue des Nations avec l'équipe de France, s'avérant décisif et buteur en demi-finale contre la Belgique et en finale contre l'Espagne.

"A partir du moment où Karim fait partie des postulants, c'est même un candidat très sérieux pour le gagner, c'est évidemment tout le mal que je lui souhaite", a répondu le technicien, évoquant lundi en conférence de presse "tout ce qu'il a réalisé cette saison en club et en équipe de France".

Le Ballon d'or sera remis le 29 novembre. Il entre en concurrence notamment avec l'Argentin Lionel Messi, le Polonais Robert Lewandowski, le Portugais Cristiano Ronaldo et l'Italien Jorginho, sacré champion d'Europe l'été dernier avec Chelsea et l'Italie.

