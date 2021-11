Ciro Immobile, meilleur buteur de Serie A avec 10 buts cette saison, va quitter le rassemblement de la sélection italienne à cause d'une blessure au mollet, dont il souffre depuis plusieurs jours. Le sélectionneur des champions d'Europe Roberto Mancini a convoqué Gianluca Scamacca, l'avant-centre de Sassuolo, pour remplacer Immobile qui avait déjà déclaré forfait début octobre pour la phase finale de la Ligue des nations à cause d'une blessure à la cuisse droite.

Le forfait d'Immobile s'ajoute à ceux de Nicolo Zaniolo (AS Rome/mollet), Lorenzo Pellegrini (AS Rome/genou), Marco Verratti (Paris SG/muscles obliques) et Rafael Toloi (Atalanta Bergame), outre l'absence de longue date de Leonardo Spinazzola (AS Rome), écarté des terrains depuis juillet. Lundi, Pellegrini et Zaniolo ont été remplacés dans le groupe par Danilo Cataldi (Lazio, 0 sélection) et Matteo Pessina (Atalanta Bergame). Par ailleurs, le capitaine de l'équipe d'Italie, le défenseur central Giorgio Chiellini, et le milieu de terrain Nicolo Barella, de l'Inter, ne se sont pas entraînés mardi avec la sélection.

L'Italie accueille la Suisse vendredi (20h45) au Stadio Olimpico à Rome et se déplace en Irlande du Nord lundi (20h45). Avant ces deux dernières journées, les Italiens sont en tête du groupe C avec le même nombre de points que les Suisses (14). La Bulgarie est troisième à 6 points des deux premiers. Seul le vainqueur du groupe est directement qualifié pour le Mondial-2022.

