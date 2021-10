Une bonne nouvelle pour la Mannschaft. Le capitaine de l'Allemagne Manuel Neuer, touché aux adducteurs et absent vendredi contre la Roumanie, reprendra sa place lundi en Macédoine du Nord, en qualifications pour le Mondial 2022. "Manu s'est entraîné normalement et n'a aucun problème, je suis certain que ça ira et qu'il pourra jouer", a annoncé dimanche le sélectionneur Hansi Flick, qui dispose par ailleurs de tout son effectif convoqué.

Marc-André ter Stegen, le gardien de Barcelone, avait remplacé Neuer pour la victoire 2-1 à Hambourg. Antonio Rüdiger, le défenseur central de Chelsea, ne s'est pas entraîné dimanche matin "par mesure de sécurité", a dit le coach, mais sera bien disponible pour le match.

La Macédoine du Nord est la seule équipe à avoir battu l'Allemagne durant ces qualifications, 2-1 à Duisbourg au match aller la saison dernière, alors que Joachim Löw était encore sélectionneur. "C'est une équipe qui sait jouer au football (...) et qui n'a encore jamais perdu avec son nouveau sélectionneur" Blagoja Milevski (trois nuls, une victoire), a mis en garde Hansi Flick.

