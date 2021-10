Mission accomplie. La Bosnie-Herzégovine, grâce à un doublé de Smail Prevljak, l'a emporté au Kazakhstan samedi (2-0), lors de la 7e journée des qualifications pour le Mondial 2022, et prend 2e place du Groupe D derrière la France. Quatrièmes au coup d'envoi, les coéquipiers d'Edin Dzeko s'en sont remis à Prevljak, attaquant du club belge de KAS Eupen, qui a marqué deux fois (25e, 66e).

Ils comptent désormais six points et pointent donc à six longueurs de l'Equipe de France (12 pts), dispensée cette semaine des qualifications pour disputer la phase finale de la Ligue des nations. Samedi soir, l'Ukraine et la Finlande, qui comptent actuellement cinq points chacune, vont s'affronter pour tenter de reprendre la deuxième place du Groupe D à la Bosnie-Herzégovine.

