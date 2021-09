L'équipe de France n'a plus gagné depuis le 15 juin, et l'entame de l'Euro face à l'Allemagne. Depuis ? Deux matches nuls contre la Hongrie et le Portugal, une élimination piteuse en huitièmes face à la Suisse, et un match de rentrée médiocre, mercredi dernier, face à la Bosnie (1-1). A la veille de la rencontre face à l'Ukraine samedi, les Bleus refusent toutefois de s'affoler, à l'image de leur sélectionneur Didier Deschamps, qui s'est dit "concentré et serein" en conférence de presse vendredi.

"La période la plus compliquée de mon mandat ? Cette question, je ne me la pose même pas, a affirmé DD. Je suis dans l'action. J'ai une certaine expérience des qualifications, même si le dernier résultat n'est pas celui espéré. Vous connaissez notre situation, on est à la meilleure place possible. Je suis concentré et serein sur ce qui va arriver."

Le sélectionneur a rappelé que la situation des Bleus, toujours premiers de leur groupe de qualification pour le Mondial 2022, n'était pas (encore) inquiétante : "On joue un adversaire qui est derrière nous au classement. Une victoire conforterait la place qui est la nôtre aujourd'hui. On va partir avec ces intentions-là, comme on les avait contre la Bosnie. [...] On part avec l'idée de gagner ce match."

"Le discours de Deschamps devient de plus en plus inaudible"

"C'est un grand challenge pour nous"

Gagner et se remettre la tête à l'endroit, même si Kiev évoque un moment compliqué mais finalement fondateur pour les Bleus de Deschamps : "La dernière fois qu'on est venus, ca remonte mais ce n'était vraiment pas un bon souvenir, même si cela s'était beaucoup mieux passé au retour (défaite 2-0 à l'aller, puis victoire 3-0 au retour en barrages pour le Mondial 2014, ndlr)."

Dans la lignée de son sélectionneur, Hugo Lloris, le capitaine tricolore, a appelé à ne pas "s'affoler". "Forcément, ce n'est pas la meilleure entame pour cette rentrée. J'avais dit avant la Bosnie qu'on était à la recherche de confiance. Maintenant, il ne faut pas s'affoler. On fera le bilan après la 3e rencontre. Demain (samedi), on espère monter en puissance, [...] dans un match qui s'annonce difficile. C'est un grand challenge pour nous et surtout, on va jouer une équipe qui est un concurrent direct pour la qualification. Il va falloir monter d'un niveau par rapport au dernier match."

"Il y a des choses à rectifier"

Cela passe par une assise défensive à retrouver pour les Bleus, comme l'ont rappelé les deux hommes vendredi. "Avant ce match contre la Hongrie , on restait sur quatre matches sans prendre de but, a expliqué Lloris. Depuis, il est vrai qu'on concède trop de buts. [...] Il y a certainement des choses à rectifier, notamment dans la maîtrise du ballon. Demain il faudra faire attention au ballon, ne pas le perdre bêtement et surtout être bien équilibré."

Deschamps, lui, n'est pas inquiet concernant l'implication de son équipe à défendre : "Je n'ai pas de doute là-dessus. Ce n'est pas que la responsabilité des défenseurs. Cela ne va pas à l'encontre de l'animation offensive, mais il faut être capable sans le ballon de garder cette efficacité, cette solidité. [...] Bien défendre ne nous fait pas gagner des matches, c'est toujours une question d'équilibre."

Équilibre troublé par le forfait de Kylian Mbappé, touché à la cheville ? "Kylian est un joueur difficilement remplaçable, a soufflé Lloris. On va dire que ça laisse l'opportunité à d'autres joueurs de pouvoir s'exprimer." Les Bleus sont en tout cas attendus au tournant à Kiev, et ils le savent sans doute, malgré la sérénité affichée.

