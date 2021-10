"Je ne peux rien changer" à ces critiques, "la liberté d'opinion existe". Présent en conférence de presse à la veille du match de qualification au Mondial-2022 de la Mannschaft en Macédoine du Nord, Hansi Flick a pris la défense de son attaquant Timo Werner, sous le feu des critiques. "Je peux juste dire que Timo a très bien rempli les tâches qui lui étaient assignées".

Werner a marqué trois buts avec l'Allemagne en septembre, lors de victoires faciles contre le Liechtenstein (2-0), l'Arménie (6-0) et l'Islande (4-0), mais il a manqué plusieurs occasions vendredi contre la Roumanie, alors que l'Allemagne était menée. La Mannschaft s'est finalement imposée 2-1 à la 81e minute grâce à Thomas Müller, entré en jeu à la place de Werner.

Il a ses qualités

Son coéquipier Serge Gnabry, également présent devant la presse, a volé lui aussi à son secours: "Nous connaissons la situation. Quand un attaquant ne marque pas toujours, les critiques arrivent. Mais nous sommes derrière Timo. Il a bien travaillé lors du dernier match, il lui a manqué un soupçon de chance. Il se donne à fond, c'est le plus important". "Timo n'est pas Lewandowski et n'est pas un avant-centre classique", a renchéri le joueur du Bayern, "mais il a ses qualités, il est rapide et il sait marquer des buts".

"Il crée beaucoup d'espaces, il a un peu de malchance au moment du tir au but", a complété Hansi Flick, "mais nous parlons de Werner, un attaquant qui a d'énormes qualités". Interrogé sur les soupçons de "plongeon" contre Werner, qui avait obtenu contre la Roumanie un pénalty retiré après arbitrage vidéo, Flick les a trouvées "injustes".

"Il suffit d'un léger contact pour perdre l'équilibre. Et les arbitres ont débattu pendant cinq minutes avant de prendre leur décision. Nous, l'équipe, nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres, c'est notre état d'esprit", a ajouté Flick, appelant la presse allemande à plus de solidarité. "Ce serait bien si on soutenait simplement notre équipe nationale, j'aimerais que ça change", a-t-il lancé.

