Ce mardi, la FIFA a anoncé la sanction de la Fédération hongroise de football d'un match à huis clos et d'une amende, en raison "du comportement raciste de bon nombre de ses supporters" contre des joueurs anglais début septembre à Budapest. Lors de la victoire des "Three Lions" (4-0) face à la Hongrie en match de qualification pour le Mondial-2022, des médias britanniques avaient fait état de chants racistes, notamment de cris de singe, visant le milieu de terrain Jude Bellingham et l'attaquant Raheem Sterling.

Qualif. Coupe du monde C'est fini pour Günes : Le sélectionneur turc renvoyé après la déroute contre les Pays-Bas 10/09/2021 À 13:19

Qualif. Coupe du monde Grosse frayeur : L'avion de la délégation allemande obligé d'atterrir d'urgence en Ecosse 09/09/2021 À 08:35