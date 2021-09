On connaissait l'été indien. On connaît désormais l'été italien. Du 11 juillet au 6 août, précisément, la Botte a tout raflé. Mais vraiment tout. Pour commencer, il y a eu le triomphe de l'Euro 2020, qui a lancé les hostilités. Puis, trois semaines plus tard, la sensation Marcell Jacobs sur 100m aux Jeux Olympiques de Tokyo, quelques minutes après la médaille d'or de son ami Gianmarco Tamberi lors du concours du saut en hauteur. Et pour conclure ce festin, le succès sur le 4x100m, un centième devant... l'Angleterre. Forcément. Comme si cela ne suffisait pas, les Italiens aiment rappeler qu'ils ont remporté l'Eurovision en mai dernier.

Autant dire qu'au pays, les drapeaux sont de sortie à peu près partout. Des balcons jusqu'aux bars. Comme pour laisser une trace de cette orgie de succès estivaux. Et probablement l'envie de la poursuivre, aussi. Voilà qui tombe bien : Roberto Mancini et ses hommes sont de de retour. Ce jeudi soir, à Florence, la Squadra Azzurra effectue en effet sa première sortie depuis la soirée historique de Wembley.

La Squadra, nouvelle favorite du Mondial ? "En Italie, on dit que ce n’est que le début…"

Qualif. Coupe du monde Allemagne 3e, France en tête… Où en sont les cadors européens sur la route du Qatar ? HIER À 10:10

Au Stadio Artemio Franchi, l'Italie, qui affronte la Bulgarie, va tenter de poursuivre un travail parfaitement entamé dans le cadre de sa qualification à la Coupe du monde 2022. Avec neuf points glanés en trois matches, la Nazionale est en tête du Groupe C. Mais depuis son dernier match en Lituanie, le 31 mars dernier, le monde a changé. Son statut aussi. La voilà désormais championne d'Europe, ce que (presque) personne n'aurait imaginé.

"La vérité, c'est qu'on ne l'a pas dit, mais on y a cru dès le premier jour", confiait récemment Alessandro Florenzi en conférence de presse, lui qui fait bien évidemment partie de ce rassemblement, comme 24 autres champions d'Europe. Seul Leonardo Spinazzola, victime d'une rupture du tendon d'Achille en quarts de finale de l'Euro contre la Belgique, est absent.

L'Euro, un "patrimoine" qui doit servir

Avant de replonger dans le bain, Gabriele Gravina, le président de la Fédération italienne de football, a tenu à faire passer un message clair à l'ensemble du Calcio : la victoire de l'Euro ne doit pas rester sans lendemain. "Le grand résultat de cet Euro est évidemment d'ordre sportif, avec le deuxième titre continental de l'histoire du football italien, fruit du jeu, du caractère et de l'esprit de groupe, mais aussi d'ordre logistique avec 50.000 personnes accueillies au Stadio Olimpico en toute sécurité (cumulé pendant les quatre matches à Rome, ndlr). C'est en patrimoine en termes d'intérêt, de passion et de bénéfice économique à ne pas gâcher, sur lequel investir pour faire grandir tout le football italien", a-t-il expliqué dans un entretien accordé à l'AFP.

Après la rupture de 2018, la Nazionale et ses tifosi se sont définitivement réconciliés cet été. En plus de la forme, c'est surtout le fond qui a transcendé tout le pays. L'Italie n'avait pas l'équipe la plus forte pendant l'Euro. Mais c'était la plus unie, la mieux organisée et probablement la plus joueuse. "Avec la force du collectif et du jeu, tout est possible", rappelait Roberto Mancini après la compétition. De quoi en inspirer plus d'un, notamment après les départs de gros poissons en Serie A, de Cristiano Ronaldo à Romelu Lukaku en passant par Gianluigi Donnarumma.

"La crise générée par la pandémie sera l'occasion pour investir majoritairement dans la formation et davantage utiliser les jeunes sélectionnables dans nos équipes nationales, répond Gravina, également interrogé sur le manque à gagner d'un milliard d'euros pour le football professionnel italien. Quelques grands champions sont partis, mais le football reste un sport d'équipe et certains entraîneurs expriment mieux leurs qualités quand ils ne s'appuient pas seulement sur des individualités. En ce sens, la Nazionale est un exemple, avec des joueurs qui se mettent au service du jeu et montrent qu'ils savent jouer ensemble."

Selon un récent état des lieux, le football italien a perdu près d'un quart de ses pratiquants depuis le début de la pandémie (245.000 joueurs en moins entre juin 2019 et mars 2021, pour arriver à 820.000 environ). De plus, d'après un récent sondage StageUp/Ipsos, 24,6 millions de personnes suivaient une équipe de Serie A en 2020-2021, soit 2,6% de moins que la saison précédente. La victoire de l'Euro 2020 peut-elle aider à inverser cette courbe ? "Non, on ne s'attendait pas à une telle perte de licenciés, avoue le président de la FIGC à l'AFP. Ils se sont peut-être intéressés à d'autres sports, mais le fait est qu'ils se sont éloignés du football. On va essayer d'intéresser à nouveau ces jeunes. Et ramener la passion passe notamment par les résultats. Sur ce plan-là, les bonnes performances de l'équipe nationale sont un élément important." Encore plus si elles viennent à continuer. C'est bien évidemment l'objectif de Roberto Mancini, qui peut toujours compter sur son ami de toujours, Gianluca Vialli, confirmé dans son staff, ainsi que Gabriele Oriali, parti de l'Inter Milan et désormais à temps plein avec la Nazionale.

Un nouveau statut à assumer

Arrivée au sommet de l'Europe, l'Italie peut-elle viser celui du monde d'ici un an, au Qatar ? Pour l'instant, la prudence est de mise dans le clan italien. "Avant tout, nous devons nous qualifier, rétorque Gabriele Gravina à l'AFP. La victoire de Wembley ne doit pas nous faire oublier que, fin 2017, nous avons raté cet objectif, ouvrant la période la plus sombre de notre histoire contemporaine. Le projet de reconstruction a déjà apporté des résultats importants, mais il faut poursuivre ce travail parce que nous voulons arriver au Qatar parmi les favoris." Outsider en juin dernier, la Squadra Azzurra ne l'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, le regard sur elle a inévitablement changé. C'est donc avec une pression supplémentaire que Jorginho et ses coéquipiers reprennent leur marche en avant.

"Le plus dur arrive maintenant, a prévenu le milieu de terrain en conférence de presse, mardi. L'Italie n'est plus une surprise, mais elle a retrouvé la place qu'elle mérite. Tout le monde nous affrontera d'une manière différente. Nous devons rester unis et travailler comme avant. Je vois beaucoup d'équipes qui ont des joueurs de qualité comme nous, mais aucune n'a notre esprit et notre unité. Il faut rester comme ça, en pensant uniquement au prochain match (...) Le Mondial est encore loin, faisons un pas à la fois. Ce qui est certain, c'est que notre force est l'unité du groupe." "Je suis heureux que le regard sur nous soit désormais différent à l'étranger, a surenchéri Roberto Mancini. Nous ne sommes plus uniquement ceux qui ne font que défendre, même si nous restons ceux qui défendons le mieux. Nous avons gagné avec un football différent de celui pratiqué par notre pays dans le passé."

Un groupe solide, mais pas intouchable

Totalement rétabli après sa grave blessure au genou (rupture des ligaments) subie en septembre 2020 , Nicolò Zaniolo a fait son grand retour dans la liste de Mancini, qui a concocté un groupe de 34 joueurs. En grande forme avec l'AS Rome, Lorenzo Pellegrini, initialement présent dans la liste pour l'Euro mais finalement forfait sur blessure, est également présent. De retour à la Juventus, Moise Kean a également été rappelé, lui qui avait manqué l'Euro pour une préparation jugée comme trop légère. Le message est le même pour tous les "nouveaux" arrivants : il y a de la place pour vous dans ce groupe, mais adoptez le même état d'esprit que tout le monde. Le succès passe par là. "Pendant l'Euro, on vivait tous ensemble, chaque jour. Et n'y a eu aucune embrouille, même pas une petite discussion entre deux joueurs. Je n'avais presque jamais vu ça dans ma carrière", résumait Alessandro Florenzi cette semaine.

"Il y a des joueurs qui n'étaient pas à l'Euro et qui doivent nous aider dans notre quête à la qualification au Mondial, a prévenu Mancini en conférence de presse (...) J'ai passé le message à tout le monde. Même ceux qui sont restés à la maison ont apporté leur pierre à l'édifice durant ces trois ans, il n'y a aucune hiérarchie, ni passe-droit. Ceux qui viendront en sélection seront ceux qui méritent le plus. Tout le monde peut nous donner un coup de main."

Un record d'invincibilité à battre

Après la Bulgarie, l'Italie affrontera la Suisse, à Bâle, le 5 septembre, avant de recevoir la Lituanie à Reggio-Emilia. Des rendez-vous "difficiles" selon le sélectionneur italien. "On va affronter des adversaires qui ont 8-9-10 matches de plus que nous dans les jambes, estime-t-il. On doit se préparer à souffrir, mais je ne suis pas inquiet concernant un possible relâchement. Ce groupe a des valeurs, et il a toujours donné le maximum, même dans les matches amicaux."

Pour rappel, l'Italie reste sur une série de 34 matches sans défaite. Le record ? Il est codétenu par l'Espagne (2006-2009) et le Brésil (1993-1996, malgré une défaite aux tirs au but en finale de la Copa America en 1995, ndlr) avec 35 matches. Roberto Mancini et ses hommes ont donc l'occasion de rentrer dans l'histoire. Presque deux mois après la dernière fois...

Euro 2020 "Je voulais en prendre un" : Critiqué, Grealish assure qu'il voulait frapper un tir au but 12/07/2021 À 11:12