Hugo Lloris : 5,5

Sa parade décisive (35e) face à Yarmolenko a retardé l'échéance mais il ne peut rien sur la mine de Shaparenko (44e). Pour le reste, il s'est montré vigilant sur les quelques tentatives ukrainiennes.

En bref… Pas grand-chose à se reprocher.

Léo Dubois : 4,5

Pas franchement aidé par l'absence pure et simple d'ailier droit avant la pause, il s'est souvent senti seul sur son côté et a saisi une rare oppotunité avec un bon centre (26e). Mais il a ensuite complètement disparu.

En bref… Trop neutre.

Kurt Zouma : 5

Dès les premières minutes et des premiers duels délicats, on a senti sa fébrilité sitôt qu'il était mis sous pression. Il a gagné en épaisseur au fil du match et coupé quelques mouvements dangereux comme sur l'action du but ukrainien où il a le mérite de gagner son duel même si sa relance est discutable. Le ballon lui brûle les pieds.

En bref… Un peu rustre.

Presnel Kimpembe : 3

Complètement mangé sur l'ouverture du score (45e), Presnel Kimpembe traverse une mauvaise passe en sélection. Moins autoritaire dans les duels, souvent sur l'arrière, il a encore vécu une soirée délicate face à Yarmolenko. Ce fut mieux en seconde période à l'image de sa bonne intervention tête la première (69e). Mais l'ensemble reste très fragile.

En bref… Général devenu simple soldat.

Lucas Digne : 4,5

Disponible sur son côté, il s'est montré plus brouillon que d'habitude et l'absence de point de fixation dans l'axe de l'attaque ne met pas en valeur ses qualités. Yarmolenko lui a fait vire un enfer en première période.

En bref… Plus effacé que d'habitude.

Paul Pogba : 5

Moins en jambes qu'à Strasbourg, il a connu plus de déchets et commis beaucoup de fautes mais, comme toujours, il a pris à son compte la soirée, bien épaulé par Tchouaméni. Sa passe en première intention pour Martial a illuminé la nuit bleue (43e). Sans lui, l'animation offensive, déjà bien pauvre, serait quasiment réduite à néant.

En bref… Même moins saignant, il reste essentiel.

Aurélien Tchouaméni : 6,5

Voilà un joueur avec de la personnalité, du culot, de l'envie. Bien sûr, on lui reprochera son retard sur la frappe de Shaparenko ou quelques ballons parfois mal ajustés mais quand la majorité des Bleus regardaient leurs chaussettes, lui, du haut de ses deux sélections, a pris des initiatives à l'image de sa superbe passe en profondeur pour Diaby (67e) ou son ouverture pour Benzema (77e). Beaucoup de facilités et un gros volume de jeu.

En bref… La bouffée d'oxygène du soir. La seule.

Sorti sur blessure et remplacé par Jordan Veretout (83e).

Adrien Rabiot : 6

Son réveil en seconde période a métamorphosé l'équipe de France et ce n'est pas tout à fait un hasard que son dépassement de fonction ait permis aux Bleus d'égaliser en mettant la pagaille dans la défense ukrainienne. Rabiot s'est montré capital à la récupération avec quelques interventions décisives (3e, 29e). Bien sûr, il oublie Yarmolenko dans son dos (35e) sur le premier coup de chaud du match mais l'ancien Parisien ne s'est jamais caché.

En bref… Important.

Kingsley Coman : 4

Difficile soirée pour le Munichois. Hormis son centre sur l'égalisation et une bonne combinaison avec Dubois (26e), Coman a tout raté. Très effacé, et même absent des débats durant les vingt premières minutes, il n'a jamais pu prendre de vitesse. L'apathie de ses camarades de jeu ne l'a évidemment pas aidé mais Coman doit montrer beaucoup plus s'il veut s'installer comme la première option derrière Benzema, Mbappé, Griezmann.

En bref… Il a joué partout à gauche, à droite, dans l'axe, mais il n'a brillé nulle part.

Moussa Diaby (63e), qui aurait pu faire basculer la rencontre si sa frappe n'avait pas heurté le poteau (77e).

Antoine Griezmann : 4

C'est trop peu encore pour celui qui est censé mettre de l'ordre dans le jeu des Bleus. Une mission qu'il a encore laissée à Pogba et Tchouaméni. A droite, à gauche mais le plus souvent dans l'axe, il a rarement pesé hormis lors de vingt dernières minutes où les entrées de Benzema et Diaby lui ont donné plus d'options. Mais on voit qu'il a perdu une partie de sa joie de jouer et donc son efficacité.

En bref… En plein doute.

Anthony Martial : 5

Il aurait pu douter après son duel perdu, absolument seul face à Pyatov (44e), quelques secondes avant l'ouverture du score ukrainienne. Mais son égalisation, un brin heureuse certes, a sauvé l'équipe de France du naufrage et lui permet de conserver quatre points d'avance sur l'Ukraine. Il a souvent souffert dans le jeu et a fait peu de différences mais sa belle remise pour Griezmann (28e) aurait pu débloquer la rencontre.

En bref… 1829 jours après son premier but en Bleu, son deuxième vaut de l'or.

Remplacé par Karim Benzema (63e), auteur d'une remise merveilleuse pour Diaby (77e)

