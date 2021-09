Quand Hugo Lloris sort de sa réserve habituelle, c'est que l'heure est grave. Quand Hugo Lloris sort de sa réserve habituelle, on l'écoute. Quelques minutes après le nul poussif à Kiev (1-1), le cinquième consécutif des Bleus, le capitaine de l'équipe de France avait un message à faire passer. Calmement, sans hausser le ton : "On doit être capable de répondre aux exigences du très haut niveau, a prévenu l'homme aux 131 sélections. C'est fini l'euphorie de l'après-Coupe du monde 2018 où on sentait qu'on pouvait faire basculer les résultats en notre faveur à tout moment. On avait une vague d'euphorie et ça s'est un peu cassé." Une façon de dire qu'il est temps de descendre du nuage moscovite.

Lloris ne sort pas le bazooka, pas le style de la maison. Mais son message est plutôt clair et il invite assez clairement ses coéquipiers à se remettre en question. Et de continuer : "Sur la première période, on a manqué d'engagement, d'agressivité même si on est tombé face à un solide bloc, sanctionne Lloris (…). On manque de confiance, pas mal d'évolutions de joueurs dans l'effectif. A chacun d'augmenter son niveau de jeu."

Qualif. Coupe du monde L’antisèche : Les Bleus ne pourront pas faire l’économie d’une révolte IL Y A UNE HEURE

Je ne suis pas énervé mais…

"Je ne suis pas énervé mais il y a un constat et j'ai pas envie qu'on se fasse peur et c'était le cas à la mi-temps", a-t-il conclu. Lloris, comme Didier Deschamps, espérait une réaction après le naufrage de l'Euro. Face à la soirée difficile contre la Bosnie, face à la première période ratée à Kiev, le capitaine lance un premier avertissement après avoir cherché quelques excuses cet été dans une interview plutôt douce dans les colonnes de l'Equipe. Et s'il était enfin l'heure de renverser la table ?

Antoine Griezmann - Ukraine-France 2021 Crédit: Getty Images

Qualif. Coupe du monde Les notes des Bleus : Kimpembe à l'envers, Tchouaméni déjà chez lui IL Y A 2 HEURES