Campagne enfin lancée pour les Bleus. Après son accroc face à l’Ukraine (1-1) mercredi en ouverture des qualifications pour le Mondial 2022, l’équipe de France s’est offert au Kazakhstan une première victoire dans ces éliminatoires. Ni flamboyants, ni inquiétés, les hommes de Didier Deschamps ont fait le job en s’imposant (0-2) grâce à une réalisation d’un excellent Ousmane Dembélé (20e), qui aura marqué des points en vue de l’Euro, et un but contre son camp de Sergiy Maliy (44e). Les champions du monde en titre prennent provisoirement la tête de leur groupe avant de se déplacer en Bosnie-Herzégovine mercredi.

Didier Deschamps avait prévenu et il n’a pas manqué à sa parole. Le sélectionneur des Bleus comptait faire tourner pour le plus long déplacement de l’histoire de l’équipe de France en qualifications. Seuls Hugo Lloris et Antoine Griezmman ont ainsi été rescapés du onze accroché contre l’Ukraine. Neuf changements et une équipe qui a pris le temps de construire sa victoire.

Si Ousmane Dembélé a été le principal danger côté bleu, les Français n’ont pas eu à forcer leur talent pour gagner ce match. C’est d’ailleurs l’attaquant du Barça qui, profitant d’une passe de Martial, est venu ouvrir le score d’une frappe croisée à la vingtième minute de jeu.

Seul Lemar, par la suite, tentera sa chance au cours de 45 premières minutes au cours desquelles le jeu réclamé déjà face aux Ukrainiens se faisait toujours attendre. Il aura fallu un but contre son camp de Maliy (44e) qui venait de sauver son équipe sur l’action précédente devant Martial pour éloigner le scénario de mercredi des esprits.

La seconde mi-temps fut une longue gestion des hommes de Didier Deschamps jusqu’à ce triple changement à l’heure de jeu qui a redonné un peu de rythme à la rencontre.

