Les quelques chanceux qui ont assisté à l'entraînement de l'équipe de France ce vendredi soir, veille du duel face au Kazakhstan, au Parc des Princes, ont vu à quelque chose d'assez rare et pour tout dire somptueux. C'est Kylian Mbappé, l'attaquant de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain, qui a régalé en reprenant d'une talonnade, et de volée s'il vous plaît, un centre venu de la droite. Le tout pour trouver la lucarne.

