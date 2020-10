Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce match en notre compagnie.

Les Bleuets s'imposent finalement 5 buts à 0. Mission accomplie, avec des bonnes prestations de Gouiri et Ikoné.

C'est terminé !

FRANCE - LIECHTENSTEIN (5-0)

90e+2 : la frappe lourde de Badiashile ! Elle passe au-dessus !

FRANCE - LIECHTENSTEIN (5-0)

90e : trois minutes de temps additionnel.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (5-0)

87e : toujours pas de réussite pour Ikoné, qui profite d'un coup franc bien placé pour prendre sa chance sur une remise de Caqueret.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (5-0)

85e : un corner ne donne rien pour la France.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (5-0)

82e : la parade de Majer face à Ikoné ! Le gardien la met sur la barre !

FRANCE - LIECHTENSTEIN (5-0)

78e : Lafont n'aura vraiment rien eu à faire dans cette promenade des Français.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (5-0)

75e : Caqueret et Maçon font leur entrée. Sortie de Gouiri, l'homme de la première mi-temps.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (5-0)

74e : frappe dévissée de Diallo !

FRANCE - LIECHTENSTEIN (5-0)

72e : les Bleuets sont passés en mode gestion

FRANCE - LIECHTENSTEIN (5-0)

69e : ouverture de Faivre un peu trop longue pour Nordin.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (5-0)

67e : Ikoné a hérité du brassard de capitaine en raison de la sortie de Guendouzi.

Amine Gouiri lors de France-Liechtenstein espoirs Crédit: Getty Images

FRANCE - LIECHTENSTEIN (5-0)

65e : tête à côté pour Fofana, à la réception d'un corner.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (5-0)

64e : trois changements pour la France, avec les entrées de Diallo, Nordin et Badiashile.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (5-0)

63e : la parade de Majer pour empêcher Guendouzi d'inscrire le sixième but.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (5-0)

60e : Ikoné encore ! Lancé dans l'axe par Aït-Nouri, il pénètre la surface avec ses dribbles, s'écarte et centre fort ! Il obtient un corner.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (5-0)

60e : on voit un peu moins Gouiri dans ce second acte.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (5-0)

58e : le petit filet pour Ikoné ! Il vise la lucarne au premier poteau sur un coup franc à 28 mètres. Mais il lui manque quelques centimètres.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (5-0)

56e : les Bleuets continuent de jouer avec sérieux dans cette deuxième mi-temps où un relâchement aurait pu être possible.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (5-0)

54e : oh dommage pour Kolo Muani, gêné par Ikoné après un une-deux intéressant avec Dagba dans le couloir droit.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (5-0)

51e : but pour Faivre ! Guendouzi casse plusieurs lignes avec une passe lumineuse pour Faivre, qui s'applique avec son pied gauche pour mettre le ballon hors de portée de Majer.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (4-0)

49e : Dagba réussit sa feinte et repique dans l'axe. Faivre se propose mais le ballon lui échappe.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (4-0)

48e : on repart sur les mêmes bases, avec des Bleuets très dominateurs.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (4-0)

46e : début de la seconde période.

C'est la pause ! La France mène tranquillement 4 à 0 face au Liechtenstein, dans un match sans suspense en mode attaque-défense. Auteur d'un doublé et de deux passes décisives, Gouiri a été dans tous les bons coups.

Amine Gouiri lors de France-Liechtenstein espoirs Crédit: Getty Images

FRANCE - LIECHTENSTEIN (4-0)

45e : centre manqué de la part de Gouiri. Il n'a pas loupé grand-chose dans cette première mi-temps.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (4-0)

44e : nouveau but pour la France ! Gouiri tire parfaitement un corner et c'est Marxer, au duel avec Kolo Muani, qui marque contre son camp...

FRANCE - LIECHTENSTEIN (3-0)

41e : carton jaune pour Meier, très en retard sur Gouiri.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (3-0)

39e : C'EST AU-DESSUS POUR FAIVRE !

FRANCE - LIECHTENSTEIN (3-0)

39e : Faivre obtient un penalty sur une faute de Marxer.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (3-0)

39e : oh le crochet d'Ikoné ! Il se fait oublier dans la surface, fait une différence mais son centre est contré par le gardien.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (3-0)

37e : la tête de Kolo Muani ! Elle passe au-dessus sur un centre de Dagba et une action préparée à droite.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (3-0)

36e : dommage pour Kolo Muani, qui glisse à la réception de son contrôle de la poitrine, sur une ouverture signée Soumaré.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (3-0)

34e : Gouiri, encore, veut combiner avec Soumaré dans le couloir gauche. Le joueur lillois loupe son contrôle.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (3-0)

33e : le Liechtenstein n'arrive pas à contenir la vitesse et l'envie des Bleuets. La soirée risque d'être longue pour les joueurs.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (3-0)

30e : le doublé pour Gouiri ! Quelle action encore des Français, avec des échanges en une touche et une sublime passe de l'extérieur du pied d'Ikoné pour lancer son partenaire dans l'axe.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (2-0)

28e : Dagba s'arrache côté droit et bénéficie d'un contre favorable pour servir Ikoné. Le joueur du LOSC loupe le cadre avec son pied gauche...

FRANCE - LIECHTENSTEIN (2-0)

26e : la bonne combinaison sur le corner, avec Ikoné qui se fait oublier dans la surface mais tarde trop à armer sa frappe, permettant à un adversaire de revenir.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (2-0)

25e : la frappe du gauche d'Ikoné, qui profite des appels de ses partenaires ! Elle est déviée en corner.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (2-0)

24e : un centre de Dagba termine directement dans les gants de Majer.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (2-0)

23e : Ikoné repris de justesse par Marxer, alors que Gouiri réclame une faute. L'arbitre avait laissé l'avantage à Aït-Nouri.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (2-0)

21e : c'est à côté pour Soumaré ! Ikoné lance idéalement Gouiri, qui s'infiltre côté gauche et met un bon ballon en retrait. Soumaré se jette mais loupe le cadre.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (2-0)

20e : 20 minutes de jeu et Lafont n'a rien eu à faire pour le moment.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (2-0)

18e : le Liechtenstein se débarrasse du ballon face à ces Français beaucoup trop au-dessus dans le jeu.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (2-0)

16e : oh l'inspiration de Kolo Muani, qui tente de marquer du talon sur un centre de Faivre venu de la droite. Bon travail de fixation de Soumaré au départ de l'action.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (2-0)

15e : faute dans les airs de Fofana.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (2-0)

13e : Dagba est secoué dans le couloir droit mais Guendouzi arrive en second rideau. Il préfère repasser par derrière.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (2-0)

12e : le jeu de l'Equipe de France penche à gauche. Gouiri aimante beaucoup les ballons.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (2-0)

9e : ET DE DEUX POUR LA FRANCE ! Superbe construction de la part des Français et ça va trop vite pour le Liechtenstein. Altruiste, Gouiri rend la monnaie de sa pièce à Ikoné, qui n'a plus qu'à pousser le ballon.

Jonathan Ikoné célèbre un but avec Amine Gouiri lors de France-Liechtenstein espoirs Crédit: Getty Images

FRANCE - LIECHTENSTEIN (1-0)

9e : les Bleuets sont en train de se rendre la tâche facile.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (1-0)

7e : et de un pour la France ! C'est Gouiri qui ouvre le score. Décalé par Ikoné, il arme du droit et son tir est légèrement effleuré par un défenseur adverse. Pas suffisamment pour empêcher le but.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (0-0)

6e : premier corner pour la France, après une nouvelle percée de Kolo Muani. Il est joué rapidement et le danger finit par être écarté.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (0-0)

5e : oh le contrôle qui échappe à Guendouzi dans la surface, en relais avec Aït-Nouri.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (0-0)

4e : c'est au-dessus pour Gouiri ! Les Bleuets sont très bien rentrés dans leur match.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (0-0)

3e : la percée d'Ikoné ! Il décale Kolo Muani, qui ne parvient pas à conclure. Ce dernier redonne le ballon à Ikoné, qui n'arrive pas à marquer non plus. Gouiri arrive en renfort, en vain.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (0-0)

2e : première montée de Spirig, après une perte de balle de la France. Il est stoppé.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (0-0)

1ère : en cas de succès, les Bleuets rejoindront les Suisses en tête du classement. La victoire est impérative.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (0-0)

1ère : c'est parti pour ce match !

Arrivée des équipes

Les 22 acteurs sont sur la pelouse de Strasbourg. Les hymnes retentissent.

A noter que les Bleuets sont privés d'Odsonne Edouard. L'attaquant a été testé positif au covid-19.

La France accueillera ensuite la Slovaquie, lundi prochain. Il faudra éviter les faux pas pour les hommes de Sylvain Ripoll.

Deuxième du groupe B derrière la Suisse, la France doit impérativement l'emporter face à la lanterne rouge. Les Bleuets restent sur deux victoires de rang dans cette campagne de qualification, face à Géorgie et face à l'Azerbaïdjan.

Les compositions

Voici le onze du Liechtenstein : Majer, Mikus, Unterrainer, Marxer, Spirig, Meier, Luchinger, Netzer, Beck, Gassner et Caglar.

On commence par la composition des Bleuets : Lafont, Dagba, Koundé, Fofana, Aït Nouri, Faivre, Guendouzi, Soumaré, Ikoné, Gouiri, Kolo Muani. Lafont toujours préféré à Meslier, gardien de Leeds, dans les cages. Melvin Bard est forfait.

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport pour suivre en direct et en intégralité le match de qualification pour l'Euro 2021 des U21 entre la France et le Liechtenstein.

