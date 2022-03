FRA - IFE : 1-0 - 46e : C'est reparti !

FRA - IFE : 1-0 - C'EST LA PAUSE ! L'équipe de France n'est pas parvenue à marquer le but du break malgré plusieurs tentatives. Les Bleuets mènent grâce à un but de Camavinga.

FRA - IFE : 1-0 - 45e+3 : L'ARRET DE REYNALROD SUR UNE TETE DE KALULU !

FRA - IFE : 1-0 - 45e+2 : La reprise de Kalulu, topée, est arrêtée par Reynalrod.

FRA - IFE : 1-0 - 45e+1 : Gouiri déborde Johannesen, qui défend bien. Corner.

FRA - IFE : 1-0 - 45e : Il y aura 3 minutes de temps additionnel.

FRA - IFE : 1-0 - 45e : DIOP ! Le Monégasque hérite du ballon à gauche, repique dans l'axe et arme une frappe du droit que capte Reynalrod.

FRA - IFE : 1-0 - 44e : Reynalrod s'interpose sur un centre rentrant de Camavinga.

FRA - IFE : 1-0 - 43e : GOUIRI ! Le Niçois brosse son ballon, tout en douceur. Le portier est décontenancé et voit le ballon flirter avec le poteau.

FRA - IFE : 1-0 - 42e : Ouuuuuh qu'elle partait bien cette frappe d'Adli... Malheureusement pour les Bleuets, Skipanes était sur la trajectoire.

FRA - IFE : 1-0 - 41e : CAMAVINGA REMET CA ! Sa frappe est cette fois-ci contrôlée par Reynalrod.

FRA - IFE : 1-0 - 39e : Gouiri est très excentré depuis le début du match. Le Niçois est servi et déclenche un centre. Ou plutôt, un énième centre. Les Bleuets en abusent face à des adversaires de grande taille...

FRA - IFE : 1-0 - 37e : Situation très chaude devant le but de Reynalrod. Kalimuendo pivote et frappe. Le ballon, contré, revient sur Adli, mais le portier féringien et Skipanes interviennent.

FRA - IFE : 1-0 - 36e : Le milieu du Bayer le tente directement. Ca finit dans la niche de Reynalrod.

FRA - IFE : 1-0 - 35e : Coup franc à l'extrême limite de la surface pour la France. Skipanes hérite d'un carton jaune pour une vilaine faute sur Adli.

FRA - IFE : 1-0 - 34e : Revivez l'ouverture du score française.

FRA - IFE : 1-0 - 32e : Dietsch dévie du bout des doigts, encerclés par deux Féringiens.

FRA - IFE : 1-0 - 31e : Skala obtient le premier corner pour les Féroé.

FRA - IFE : 1-0 - 29e : Adli obtient un nouveau corner après un déboulé à droite.

FRA - IFE : 1-0 - 28e : Changement pour les Iles Féroé : Petersen est remplacé par Rusborg.

FRA - IFE : 1-0 - 26e : Le changement est demandé côté féringien.

FRA - IFE : 1-0 - 24e : Adli reste au sol après un dur contact aérien avec Petersen. Le joueur du Bayer est affecté.

FRA - IFE : 1-0 - 24e : Deuxième but avec les Bleuets pour Camavinga.

FRA - IFE : 1-0 - 22e : ET LE MAGNIFIQUE BUT DE CAMAVINGA ! Festival du milieu du Real Madrid qui élimine deux joueurs avant d'armer une frappe à ras de terre qui trompe Reynalrod. 1-0 POUR LA FRANCE !

FRA - IFE : 0-0 - 21e : Truffert allume une volée dans la surface. Reynalrod se couche bien.

FRA - IFE : 0-0 - 21e : Les Bleuets prennent le temps aux abords de la surface.

FRA - IFE : 0-0 - 19e : Le ballon est balancé très, très loin par Adli et sort.

FRA - IFE : 0-0 - 18e : CAMAVINGA !! Le milieu du Real Madrid est idéalement placé sur un mauvais renvoi adverse. Sa reprise du gauche est déviée en corner.

FRA - IFE : 0-0 - 18e : ADLI ! Il s'échappe dans le dos de la défense et centre en retrait. Un défenseur adverse repousse devant le but !

FRA - IFE : 0-0 - 17e : Adli s'enferme à droite, dans la surface. Le joueur du Bayer Leverkusen est ciblé par les défenseurs adverses.

FRA - IFE : 0-0 - 16e : Diop est fauché à 20 mètres. Bien placé, l'arbitre indique de poursuivre le jeu.

FRA - IFE : 0-0 - 15e : Bon retour de Kalulu alors que les Îles Féroé avaient récupéré le ballon très haut.

FRA - IFE : 0-0 - 14e : LE TIR DE GOUIRI ! Le Niçois fait un bel enchaînement contrôle-frappe à l'angle gauche de la surface. Le ballon finit sa course dans le petit-filet extérieur de Reynalrod.

FRA - IFE : 0-0 - 13e : Diop récupère un ballon qui se dirigeait en corner pour la France. Le Monégasque tente de dribbler son adversaire à gauche... mais concède le renvoi aux six mètres.

FRA - IFE : 0-0 - 12e : Adli a des jambes de feu ce soir. Il remonte le terrain à grandes enjambées avant de servir Kalimuendo. Le Lensois récupère un corner.

FRA - IFE : 0-0 - 10e : CAQUERET ! Servi par Kalimuendo d'une belle talonnade, le Lyonnais profite d'un contre favorable pour frapper. Sa tentative n'est pas cadrée, mais manque d'être détournée par un défenseur dans ses propres filets ! Le corner ne donne rien.

FRA - IFE : 0-0 - 9e : Camavinga perd le ballon dans une zone stratégique. Ses coéquipiers font les efforts pour le récupérer.

FRA - IFE : 0-0 - 8e : DIOP ! Le Monégasque profite d'un bon service de la droite de Kalimuendo. Il tire trop fort et le ballon s'envole.

FRA - IFE : 0-0 - 7e : Adli dans ses oeuvres : une feinte de centre qui met son adversaire sur les fesses, avant un nouveau décalage. La défense féringienne revient bien.

FRA - IFE : 0-0 - 6e : La premioère tentative française ! Diop frappe du droit depuis l'entrée de la surface. Reynalrod est sur la trajectoire.

FRA - IFE : 0-0 - 5e : Gouiri frappe le corner rentrant. C'est dégagé en catastrophe par la défense adverse.

FRA - IFE : 0-0 - 4e : La France monopolise le ballon dans ces cinq premières minutes. Les Bleuets combinent sur le côté, et obtiennent le premier corner de la rencontre grâce à Diop.

FRA - IFE : 0-0 - 2e: Camavinga joue long sur Diop, qui veut remiser de la tête dans la surface. Il est pris par un Féringien.

FRA - IFE : 0-0 - 2e : Adli passe un petit pont à droit, arrachant des cris des tribunes, mais perd le ballon.

FRA - IFE : 0-0 - 1ère : Premier mouvement sur le côté droit pour les Bleuets. Kalulu voit son centre contré.

FRA - IFE : 0-0 - 1ère : C'est parti !

Les deux équipes apparaissent sur la pelouse. Place aux hymnes.

Îles Féroé (4-4-2) : Reynalrod - Sorensen, Petersen, Johannesen, Skipanes - Solheim, Skala, Jacobsen, Giessing - Radosavljevic (cap), Lokin.

France (4-4-2) : Dietsch - Kalulu, Omari, Badiashile (cap), Truffert - Caqueret, Diop, Camavinga, Adli - Kalimuendo, Gouiri.

Les compositions des deux équipes !

Initialement, les Tricolores devaient affronter les Iles Féroé puis se déplacer en Ukraine. Compte-tenu de la guerre qui fait actuellement rage, la rencontre face aux Ukrainiens est "reportée". A la place, ils affronteront l'Irlande du Nord à Calais, lundi soir.

L'équipe de France a connu de beaux succès durant cette campagne : un 7-0 contre l'Arménie, un 5-0 contre l'Ukraine ou encore une large victoire 3-0 en Serbie.

Les Bleuets de Sylvain Ripoll mènent très largement le Groupe H avec 16 points récoltés en 6 matches. Invaincus, ils ont connu un seul match nul contre leurs adversaires du soir (1-1). Amine Gouiri était le buteur français.

Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté la rencontre entre l'équipe de France espoir et les Iles Féroé dans le cadre des éliminatoires de l'Euro U21. Coup d'envoi à 20h45 !

