Nouveau capitaine du Cameroun, Choupo-Moting a délivré les Lions Indomptables

Le nouvel attaquant du PSG (deux matches de Ligue 1, un but) a inscrit le seul but du match à la 61e minute, sur une passe de Jacques Zoua, alors que les Lions butaient sur une équipe du Malawi bien organisée, mais pas vraiment dangereuse. Les Flammes du Malawi, 125e nation mondiale, n'ont plus remporté de match depuis septembre 2017.

Qualifié d'office en tant que pays organisateur, le Cameroun participe tout de même aux éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique (15 juin-13 juillet), dans le groupe B avec le Maroc, les Comores et le Malawi.

Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés. Si le Cameroun finit premier de cette poule B, le deuxième sera qualifié. Autrement, seule l'équipe qui finit première de la poule se qualifie, en plus du Cameroun.

Le Néerlandais Clarence Seedorf, accompagné de son compatriote Patrick Kluivert, a été nommé sélectionneur des Lions Indomptables début août.