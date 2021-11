Corinne Diacre dévoilera le jeudi 18 novembre sa liste pour les matches de qualifications au Mondial-2023 contre le Kazakhstan puis le pays de Galles. La liste sera communiquée à 11h depuis le siège de la FFF, avant les deux matches programmés le 26 et le 30 novembre, à Vannes puis à Guingamp (21h10). La sélectionneuse devra notamment trancher les cas de Kheira Hamraoui et Aminata Diallo, les deux joueuses du Paris SG victimes d'un guet-apens le 4 novembre, lors duquel Hamraoui a été violemment agressée. Sa coéquipière a, elle, passé deux jours en garde à vue mercredi et jeudi avant d'être relâchée, sans charges retenues contre elle.

Hamraoui avait été rappelée en équipe de France en octobre après deux ans et demi d'absence, mais avait déclaré forfait sur blessure. Elle avait alors été remplacée par Diallo dans l'effectif de Corinne Diacre.

Ad

Liga L'inquiétude : Agüero contraint de stopper sa carrière après son problème cardiaque ? IL Y A UNE HEURE

Qualif. Coupe du Monde - Amsud Nerveux, Neymar s'en prend à l'arbitre... mais échappe à une sanction IL Y A 3 HEURES