France - Macédoine du Nord (5-0)

45e+1 : BUUUUT DE DIANI ! Alors que Valérie Gauvin avait trouvé la transversale à la suite d'un bon centre de Charlotte Bilbault, Kadidiatou Diani suit parfaitement le ballon pour fusiller Panchurova à bout portant !

France - Macédoine du Nord (4-0)

45e : Il y aura deux minutes de temps additionnel.

France - Macédoine du Nord (4-0)

44e : Les Bleues font tranquillement tourner le ballon devant la surface macédonienne.

France - Macédoine du Nord (4-0)

43e : Soirée très calme pour Pauline Peyraud-Magnin, qui n'a pas touché le moindre ballon de la partie.

France - Macédoine du Nord (4-0)

42e : Ne voyant aucune macédonienne lui monter dessus, Charlotte Bilbault décide de prendre sa chance de l'entrée de la surface mais son tir n'est pas cadré.

France - Macédoine du Nord (4-0)

40e : Lancée par un long ballon par-dessus la défense, Asseyi tente de pousser le ballon au fond des filets mais il lui manque quelques centimètres pour le toucher.

France - Macédoine du Nord (4-0)

39e : BUUUUT D'ELISA DE ALMEIDA ! De l'aile gauche, Karchaoui élimine Zivikj d'un crochet extérieur avant d'adresser un puissant centre au second poteau. Lancée, Elisa De Almeida touche le ballon de la hanche et marque le quatrième but de l'équipe de France.

France - Macédoine du Nord (3-0)

38e : Au tour de Tounkara de dévisser sa frappe de loin.

France - Macédoine du Nord (3-0)

36e : Bel arrêt de Panchurova, qui, en deux-temps, réussit à capter le ballon à la suite d'une frappe en pivot de Viviane Asseyi depuis le point de penalty.

France - Macédoine du Nord (3-0)

35e : A la retombée d'un ballon mal dégagé par la défense macédonienne, Eugénie Le Sommer prend sa chance d'une demi-volée du gauche mais sa tentative est totalement dévissée.

France - Macédoine du Nord (3-0)

34e : D'un corner venant de la droite, De Almeida prend sa chance de la tête mais sa tentative passe largement au-dessus de la transverale de Panchurova.

France - Macédoine du Nord (3-0)

33e : Nouveau corner en faveur de l'équipe de France. De la droite, Eugénie Le Sommer combine avec Karchaoui mais le centre de cette dernière est contré.

France - Macédoine du Nord (3-0)

32e : D'un long coup franc, Eugénie Le Sommer centre au second poteau. Complètement seule, De Almeida décale Valérie Gauvin de la tête, qui marque. Mais la latérale des Bleues était largement hors-jeu.

France - Macédoine du Nord (3-0)

31e : Grosse pression défensive des Bleues. Mais Charlotte Bilbault en met un petit peu trop : elle fait une faute sur Ristovska au milieu de terrain en essayant de lui prendre le ballon dans les pieds.

France - Macédoine du Nord (3-0)

30e : Le match reprend.

France - Macédoine du Nord (3-0)

28e : Les soigneurs entrent sur la pelouse à la suite d'un saignement de nez de la gardienne macédonienne, qui a reçu le ballon dans le visage.

France - Macédoine du Nord (3-0)

27e : Belle sortie de Viktorija Panchurova pour boxer un ballon venant de la droite.

France - Macédoine du Nord (3-0)

26e : Les visiteuses sont complètement acculées. La Madédoine n'arrive pas à enchaîner plus de deux passes sans perdre le ballon. C'est une véritable démonstration de force des Françaises.

France - Macédoine du Nord (3-0)

24e : Une nouvelle fois trouvée au second poteau par un centre venant de la droite, Viviane Asseyi manque encore sa demi-volée du droit. Elle se prend la tête dans les mains.

France - Macédoine du Nord (3-0)

23e : Eugénie Le Sommer vient d'inscrire son 15e doublé sous le maillot de l'équipe de France.

France - Macédoine du Nord (3-0)

22e : LE SOMMER MARQUE ENCORE ! La capitaine de l'équipe de France est inarrêtable ! A la réception d'un ballon mal renvoyé par la défense faisant suite à une frappe de Geroyo, Eugénie Le Sommer ne se pose pas de question et frappe en force pour aggraver le score. 3-0 pour les Bleues !

France - Macédoine du Nord (2-0)

21e : Quel manqué d'Asseyi ! Parfaitement trouvée au second poteau par un centre de Diani, la milieu de terrain des Bleues manque le cadre lors de sa demi-volée du droit. Elle était complètement seule à bout portant !

France - Macédoine du Nord (2-0)

19e : Nouveau corner, donc. Karchaoui trouve cette fois la tête de De Almeida au second poteau mais la gardienne macédonienne, parfaitement placée, capte le ballon sans le relâcher.

France - Macédoine du Nord (2-0)

18e : Déjà un quatrième corner pour les Bleues. De la droite, Karchaoui centre au premier poteau, Boseska contre le ballon en corner.

France - Macédoine du Nord (2-0)

17e : Mauvaise passe d'Eugénie Le Sommer en direction de Geroyo. La Macédoine peut se dégager.

France - Macédoine du Nord (2-0)

15e : Lancée par De Almeida à droite de la surface, Eugénie Le Sommer prend Mileska de vitesse mais manque totalement son centre, qui file directement en sortie de but.

France - Macédoine du Nord (2-0)

14e : Les Macédoniennes n'arrivent pas à entrer dans la moitié de terrain française.

France - Macédoine du Nord (2-0)

13e : Nouveau corner en faveur de l'équipe de France. Eugénie Le Sommer envoie le ballon au second poteau mais Panchurova le capte dans les airs.

France - Macédoine du Nord (2-0)

11e : Corner pour les Bleues. De la droite, Eugénie Le Sommer centre en direction du point de penalty mais l'arbitre arrête le jeu pour une faute de Diani dans la surface.

France - Macédoine du Nord (2-0)

9e : Le poteau pour Asseyi ! De l'entrée de la surface, la milieue française frappe du droit mais son ballon est renvoyé par l'extérieur du montant gauche.

France - Macédoine du Nord (2-0)

8e : La France ne s'arrête plus d'attaquer. Heureusement pour la Macédoine, Angelovska puis Kolarovka contrent deux frappes coup sur coup depuis l'entrée de la surface.

France - Macédoine du Nord (2-0)

7e : Les Bleues n'auraient pas pu rêver meilleure entame de match. Trouver par Delphine Cascarino, Valérie Gauvin tente une nouvelle tête mais sa tentative échoue à côté du poteau de Panchurova.

France - Macédoine du Nord (2-0)

5e : LE SOMMER FAIT LE BREAK ! Parfaitement trouvée devant le but par un centre de Kadidiatou Diani, Eugénie Le Sommer coupe le ballon au premier poteau et inscrit son 83e but sous le maillot de l'équipe de France d'une superbe tête décroisée.

France - Macédoine du Nord (1-0)

4e : Très bon coup franc pour les Bleues, quasiment plein axe à l'entrée de la surface macédonienne. Eugénie Le Somme frappe du droit mais son enroulée passe juste à côté de la lucarne de Panchurova.

France - Macédoine du Nord (1-0)

3e : Trouvée à l'entrée de la surface, Asseyi prend sa chance du droit. Son tir passe largement au-dessus de la transverale de Panchurova.

France - Macédoine du Nord (1-0)

1e : BUUUUUT POUR LES BLEUES ! Ce match n'aurait pas pu mieu débuter pour les Françaises. Dès l'engagement, Charlotte Bilbault envoie un long ballon pour trouver De Almeida sur l'aile droite. La défenseuse française centre en première intention au point de penalty et trouve la tête de Valérie Gauvin, qui ouvre le score !

France - Macédoine du Nord (0-0)

1e : C'EST PARTI ! La France vient de donner le coup d'envoi de la rencontre.

France - Macédoine du Nord (0-0)

Après un bref passage aux vestiaires, les 22 titulaires sont de retour sur la pelouse. Place aux hymnes nationaux !

France - Macédoine du Nord (0-0)

Les deux équipes sont actuellement à l'échauffement.

France - Macédoine du Nord (0-0)

La jauge a été fixée à 1.000 spectateurs dans les tribunes du Stade Océane d’Orléans ce vendredi soir.

France - Macédoine du Nord (0-0)

Avec 82 buts sous le maillot bleu, Eugénie Le Sommer est la meilleure buteuse de l’histoire de l’équipe de France féminine. Elle a inscrit un doublé contre la Macédoine au match aller.

France - Macédoine du Nord (0-0)

Cette rencontre s’annonce spéciale pour les Bleues, dont le climat dans le vestiaire est délétère suite à la non-convocation d’Amandine Henry pour "critères sportifs". D’autant plus que Corinne Diacre est absente après avoir été testée positive au covid-19.

France - Macédoine du Nord (0-0)

De son côté, la Macédoine du Nord évoluera en 4-2-3-1 avec Maksuti, Ristovska et Naceva derrière Trajkovska, seule en pointe.

France - Macédoine du Nord (0-0)

Les compositions sont tombées ! L'équipe de France débutera la rencontre en 4-3-3 avec un trio offensif composé de Kadidiatou Diani, Valérie Gauvin et Eugénie Le Sommer.

France - Macédoine du Nord (0-0)

En face, les Macédoniennes sont déjà éliminées. En six rencontres, elles ont perdu à cinq reprises, et souvent par des scores fleuves : deux fois 3-0 contre l’Autriche ainsi que 0-6 et 1-8 face à la Serbie.

France - Macédoine du Nord (0-0)

Après quatre victoires en autant de rencontre, l’équipe de France veut continuer son sans-faute pour rejoindre l’Autriche en tête de son groupe. Le Kazakhstan (3-0), la Serbie (6-0, 2-0) et donc la Macédoine (7-0) sont déjà passés sous le rouleau compresseur français.

France - Macédoine du Nord (0-0)

Les Bleues continuent leur route vers l’Euro. Ce vendredi soir, les protégées de Corinne Diacre accueillent la Macédoine du Nord, qu’elles ont largement battu 7-0 lors du match aller, disputé il y a tout juste un mois.

France - Macédoine du Nord (0-0)

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport.fr pour suivre EN DIRECT le match opposant l'équipe de France féminine à la Macédoine du Nord, disputé dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2022. Coup d'envoi à 21h00.

