MACEDOINE - FRANCE 0-3 : 30e

Pauline Peyraud-Magnin, qui remplace Sarah Bouhaddi absente de ce rassemblement, vit une soirée des plus tranquilles. Privées de sept joueuses à cause du Covid et de leur deux meilleures buteuses, les Macédoniennes sont inoffensives depuis 30 minutes.

MACEDOINE - FRANCE 0-3 : 28e

Le Sommer décale astucieusement Karchaoui dans le couloir gauche mais le centre de la Lyonnaise est trop profond.

MACEDOINE - FRANCE 0-3 : 27e

Karchaoui est victime d'une faute à 25 mètres légèrement excentré côté gauche.

MACEDOINE - FRANCE 0-3 : 25e

Asseyi accélère côté droit puis sert Katoto dans l'axe qui a de l'espace devant elle. Après s'être rapprochée de la surface, elle sert Le Sommer qui a pris la profondeur. Mais la double buteuse du soir écrase trop sa frappe croisée et Panchurova peut capter le ballon sur sa droite.

MACEDOINE - FRANCE 0-3 : 23e

Les Françaises déroulent dans ce début de match alors que les Macédoniennes ne parviennent pas à sortir de leur moitié de terrain.

MACEDOINE - FRANCE 0-3 : 22e

Marie-Antoinette Katoto vient d'inscrire son quatrième but sous le maillot bleu.

MACEDOINE - FRANCE 0-3 : 21e

BUT DE KATOTO ! Depuis le côté gauche, Karchaoui centre au deuxième poteau. Cascarino remise dans l'axe d'une volée du droit. Katoto a bien suivi et peut conclure à bout portant après avoir pris le temps de contrôler !

MACEDOINE - FRANCE 0-2 : 19e

En quatre minutes, Eugénie Le Sommer vient donc d'égaler puis de dépasser Marinette Pichon.

MACEDOINE - FRANCE 0-2 : 18e

DOUBLE DE LE SOMMER ! Le Sommer ouvre son pied droit et prend Panchurova à contre-pied qui était partie sur sa droite !

MACEDOINE - FRANCE 0-1 : 17e

PENALTY POUR LA FRANCE ! Le Sommer centre depuis le côté gauche et Asseyi, au deuxième poteau, remise de la tête pour Katoto. La Parisienne est victime d'une faute de la part de Joshevska et cela offre un penalty aux Bleues.

MACEDOINE - FRANCE 0-1 : 15e

Avec ce but, son 81e en sélection, Eugénie Le Sommer rejoint Marinette Pichon au sommet de la hiérarchie des buteuses en équipe de France.

MACEDOINE - FRANCE 0-1 : 14e

BUT DE LE SOMMER ! La Lyonnaise se charge du coup franc excentré côté gauche. Elle enroule une frappe du droit vers les six mètres. Le ballon passe devant tout le monde et vient tromper Panchurova, surprise !

MACEDOINE - FRANCE 0-0 : 13e

Jakovska donne un coup de pied dans le visage de Malard et reçoit un carton jaune de la part de l'arbitre.

MACEDOINE - FRANCE 0-0 : 12e

Sur le corner qui suit, joué à deux par les Françaises, Panchurova rate sa sortie aérienne. Mais personne ne peut reprendre par la suite.

MACEDOINE - FRANCE 0-0 : 11e

Le Sommer n'est pas attaquée et s'avance dans le camp macédonien. A l'entrée de la surface, elle trouve Katoto dans le dos de la défense qui frappe en première intention du gauche. Panchurova couvre bien son premier poteau et détourne en corner !

MACEDOINE - FRANCE 0-0 : 9e

Cascarino accélère côté droit et centre en retrait vers Le Sommer. La capitaine des Bleues tente de reprendre de volée du plat du pied mais manque son geste.

MACEDOINE - FRANCE 0-0 : 8e

Cascarino est servie à l'angle droit de la surface et sert Torrent qui a dédoublé dans son dos. Le centre de la latérale est mal ajustée et Panchurova peut capter le ballon dans ses six mètres.

MACEDOINE - FRANCE 0-0 : 6e

Dos au but à l'entrée de la surface, Malard tente de servir Katoto en une touche dans la profondeur. C'est trop appuyé pour que la Parisienne ne puisse récupérer ce ballon.

MACEDOINE - FRANCE 0-0 : 5e

Le Sommer se charge d'un coup franc lointain et trouve la tête de Malard. La tentative de la Française est déviée en corner.

MACEDOINE - FRANCE 0-0 : 4e

Côté droit, Cascarino rentre dans la surface et prend le meilleur sur son adversaire. Son centre à ras de terre dans les six mètres ne peut être repris ni par Malard ni par Katoto !

MACEDOINE - FRANCE 0-0 : 2e

Les joueuses de Corinne Diacre se positionnent d'entrée dans la moitié de terrain macédonienne.

MACEDOINE - FRANCE 0-0 : 1ere

Les Bleues donnent le coup d'envoi de la rencontre !

La Macédoine du Nord a déjà perdu quatre de ses cinq matches dans le groupe G et se retrouve déjà proche de l'élimination.

Les Françaises ont remporté leur trois premiers matches disputés dans ces Eliminatoires contre le Kazakhstan (3-0) et deux fois contre la Serbie (6-0 et 2-0).

Voici la composition de Corinne Diacre.

Bienvenue à toutes et à tous sur notre site pour suivre le match de qualifications à l'Euro 2022 de l'équipe de France féminine. Les Bleues se déplacent en Macédoine du Nord.

