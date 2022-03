Yasser Larouci (Troyes) remplace numériquement le Nantais Quentin Merlin, forfait sur blessure, avec les Espoirs. Sylvain Ripoll a confirmé par ailleurs que le défenseur de l'OM et capitaine des Espoirs William Saliba, appelé chez les "grands" par Didier Deschamps pour la première fois, ne sera pas remplacé. "Pour William, je pense qu'on est suffisamment armé pour ne pas avoir à appeler un autre joueur supplémentaire. Quant au forfait de Quentin Merlin, on a pris la décision aujourd'hui d'appeler Yasser Larouci, un joueur de Troyes, qui devrait nous rejoindre dans la soirée", a affirmé Ripoll depuis Clairefontaine où les Espoirs son réunis.

"Rares sont les rassemblements où on est parti avec la liste de départ", a commenté le sélectionneur, privé sur blessure de son gardien titulaire Ilan Meslier, remplacé par Lucas Chevalier (Valenciennes) dimanche. Le Franco-Algérien Yasser Larouci ne compte aucune sélection chez les Espoirs, où le Niçois Melvin Bard est indisponible, en raison d'une blessure, comme Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton), laissé libre pour raisons familiales.

Les Bleuets affrontent jeudi les Îles Féroé en qualifications à l'Euro-2023, avant un amical face à l'Irlande du Nord quatre jours plus tard, de nouveau à Calais. Cette deuxième rencontre a été programmée après le report du match qualificatif Ukraine-France, prévu initialement le 29 mars à Lviv (ouest). "Cette guerre est absolument terrible, on souhaite tous un retour à la paix le plus vite possible. On espère jouer ce match-là parce que ça signifiera en premier lieu, et c'est bien le plus important, que la guerre sera terminée. Et pour l'équité du groupe, ce serait bien de jouer contre l'Ukraine qui fait une bonne campagne de qualification et a son rôle à jouer", a commenté Ripoll.

Un report a été évoqué, notamment en juin, mais l'incertitude demeure. "Est-ce qu'il aura lieu? On le souhaite. A quel moment? Je ne sais pas? Si oui, sur terrain neutre ou pas? Ce sont des choses qui seront décidées dans les semaines à venir", a-t-il dit.

La liste des 22 joueurs retenus en Espoirs

Gardiens (3): Stefan Bajic (Pau/L2), Guillaume Dietsch (Seraing/BEL), Lucas Chevalier (Valenciennes/L2)

Défenseurs (7): Benoit Badiashile (Monaco), Malo Gusto (Lyon), Pierre Kalulu (AC Milan/ITA), Yasser Larouci (Troyes), Castello Lukeba (Lyon), Warmed Omari (Rennes), Adrien Truffert (Rennes)

Milieux (7): Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Maxence Caqueret (Lyon), Joris Chotard (Montpellier), Sofiane Diop (Monaco), Enzo Le Fée (Lorient), Michaël Olise (Crystal Palace/ENG), Khéphren Thuram (Nice)

Attaquants (5): Amine Adli (Bayer Leverkusen/GER), Amine Gouiri (Nice), Arnaud Kalimuendo (RC Lens), Nathan Ngoumou (Toulouse/L2), Georginio Rutter (Hoffenheim/GER)

