Les Bleuets ont déroulé face à l’Ukraine ce vendredi. Dans la course à la qualification pour l’Euro 2023, l’équipe de France Espoirs a repris la première place du groupe H, anciennement occupée par leur adversaire du soir. Au cours d’un match fleuve (5-0), l’effectif de Sylvain Ripoll, transformé depuis les JO ratés de Tokyo, s’est offert une soirée de gala face à une équipe d’Ukraine désorientée dès les premières minutes. Arnaud Kalimuendo (40e), Sofiane Diop (43e) et Amine Adli (54e) ont tous les trois ouvert leurs compteurs de buts sous la tunique des Bleuets. Entré à la 58e minute, Rayan Cherki (18 ans), surclassé, a de suite rayonné et s’est offert un doublé pour sa première sélection chez les Espoirs (68e, 80e).

Qualifications Euro Espoirs 2023 "Gâchis", "frustration" ou "bilan impressionnant" : Ripoll, symbole d'un syndrome français IL Y A 21 HEURES

Les Ukrainiens de Ruslan Rotan ont été (trop) rapidement dépassés. Assaillis par les offensives des Bleuets dès les premières secondes de la rencontres, les Bleus et Jaunes ont gardé leurs nerfs jusqu’à la 26e minute, lorsque le défenseur Maksym Talovierov s’est rendu coupable d’une faute grossière sur Adrien Truffert, écopant d’un carton rouge direct. Réduits à 10 et retranchés dans leur camp, les Ukrainiens n’ont pas pu résister au-delà de la 40e minute, transpercés par Kalimuendo. Trois minutes plus tard, Diop a enfoncé le clou d’une splendide frappe aux 25 mètres, venant doucher les espoirs restants des adversaires du jour.

Le bijou de Diop, le régal de Gouiri et Cherki

Après le but d’Amine Adli à la 53e, le premier match de Rayan Cherki dans les rangs des espoirs s’est transformé en leçon. Servi par Mohamed-Ali Cho à la 68e, le Lyonnais a ouvert son compteur d’une merveilleuse action, en battant le malheureux portier Ruslan Neshcheret, d’une frappe fluide sur le côté droit. Principal acteur du jeu, l’ailier a facilement combiné avec Amine Gouiri, son ancien coéquipier à l’OL, qui lui a offert à la 80e un doublé, sa frappe venant rebondir sur la poitrine de Cherki, seul devant les cages. Score final, 5-0, et une manita faite de dynamisme et de jeu léché, aussi bien dans les petits que dans les moyens espaces.

Les quatre buteurs de cette rencontre ont marqué chacun pour la première fois avec les Espoirs, symbole du renouveau de l’effectif de Sylvain Ripoll. Les Bleuets se déplaceront en Serbie mardi prochain, pour conserver leur première place acquise avec beauté face à l’Ukraine ce vendredi.