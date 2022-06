Les Bleuets sont tout proches de la qualification pour l'Euro Espoirs 2023. Ils sont allés s'imposer logiquement en Arménie, lundi, lors de la 9e et avant-dernière journée du groupe H (1-4). Le Lorientais Enzo Le Fée a signé un doublé (21e et 76e), le Niçois Amine Gouiri a transformé un penalty (66e) avant la réduction du score de Zhirayr Shaghoyan (69e) et le Lyonnais Malo Gusto a également marqué (89e). Après ce succès, les joueurs de Sylvain Ripoll devront simplement éviter de s'incliner par plus de 5 buts d'écart face à l'Ukraine jeudi prochain pour valider définitivement leur ticket.

Plus d'infos à suivre...

