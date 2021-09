Qualifications Euro Espoirs 2023

Le déplacement était pittoresque, le résultat l’est aussi. Au terme de leur second match qualificatif pour l’Euro Espoirs 2023, les Bleuets de Sylvain Ripoll ont concédé un match nul bien regrettable à Torshavn, face aux Iles Féroé (1-1). Les Français ont passé la majorité de la rencontre dans le camp de leur adversaires, et ils ont rapidement mené au score grâce à Amine Gouiri (8e). Une relance manquée d’Illan Meslier leur a pourtant coûté les trois points, sur le seul tir cadré féroïen du match (55e).

Une première période pourtant intéressante

Après une première rencontre, vendredi dernier, pas si maîtrisée que cela dans le jeu, l’équipe de France Espoirs était prévenue avant son déplacement aux Iles Féroé. Le déroulement des opérations a plutôt été positif dans un premier temps, quand Amine Gouiri a ouvert le score à la suite d’une belle action individuelle (0-1, 8e). L’attaquant du Gym a même été tout près du doublé quelques minutes plus tard, mais touchant du ballon de l’épaule, il a envoyé le cuir à côté sur un centre de Truffert (15e). A la demi-heure de jeu, Sofiane Diop trouvait le poteau après un mauvais renvoi de la défense locale (31e).

L’erreur de Meslier a coûté cher

Alors que le retour des vestiaires était serein pour les Bleuets, un événement a priori anodin va les précipiter dans l’embarras. Sur une passe courte destinée à Benoit Badiashile, à 50 mètres, Illan Meslier allait manquer son geste. Parfait pour l’attaquant féroïen Steffan Lokin, qui pouvait égaliser d’un tir croisé, et précis (1-1, 55e). L’équipe de France Espoirs ne s’est jamais remise de ce événement. Malgré plusieurs tentatives de Diop (81e), Eduardo Camavinga (87e) et Loic Badé (90e), le gardien Bardur Reynatrod ne laissera plus rien passer.

L’équipe de France Espoirs continue donc à décevoir. S’il reste 8 rencontres dans cette phase de qualifications, le prochain match face à l’Ukraine, le 8 octobre prochain à Brest, est déjà capital.

