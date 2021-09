Qualifications Euro Espoirs 2023

Deux marques de plus dans la poche. Le prodige allemand de 16 ans Youssoufa Moukoko a établi jeudi deux nouveaux records de précocité en devenant le plus jeune joueur et le plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe d'Allemagne Espoirs de football.

Déjà devenu plus jeune joueur et buteur de la Bundesliga la saison dernière, plus jeune joueur de la Ligue des champions (16 ans et 18 jours), l'attaquant de Dortmund a été titularisé contre Saint-Marin jeudi lors d'un match de qualications pour l'Euro Espoirs à l'âge de 16 ans et 286 jours.

Le natif de Yaoundé au Cameroun a marqué à la 39e minute le but du 3-0 pour l'Allemagne, qui a remporté la rencontre 6-0 au final. Il bat ainsi de plus d'un an le précédent record qui appartenait à l'actuel milieu offensif du PSG Julian Draxler, auteur d'un but en sélection Espoirs à 17 ans et 323 jours en 2011.

