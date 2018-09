Bulgarie - France : Douze ans après, les Bleuets sont à un pas de l'Euro

Douze ans qu'ils attendent ça ! Les Bleuets peuvent se qualifier dès vendredi pour l'Euro 2019 Espoirs, tournoi qu'ils n'ont plus disputé depuis 2006, entre désillusions sportives et dérapages en tout genre. L'équipe de Sylvain Ripoll, en tête du groupe 9 des qualifications avec 7 victoires en autant de matches, se déplace en Bulgarie vendredi à 18h00. Un succès la qualifierait pour la phase finale co-organisée par l'Italie et Saint-Marin du 16 au 30 juin prochains.

Mais les jeunes Français (les Espoirs correspondent à la catégorie des moins de 21 ans) pourraient même décrocher leur billet avant même cette rencontre si la Slovénie ne s'impose pas au Kazakhstan (coup d'envoi à 15h00 vendredi). Pour rappel, les neuf vainqueurs de groupes sont qualifiés et les quatre meilleurs deuxièmes disputent des barrages. L'été prochain, le classement du tournoi final aura son importance: les demi-finalistes de l'Euro 2019 iront aux JO 2020 au Japon. Se qualifier dès vendredi pour la compétition estivale mettrait fin à douze ans de couacs.

"Une situation hallucinante"

La vie d'un sélectionneur français des Espoirs n'a jamais été un long fleuve tranquille. Ripoll peut en témoigner. Ce rassemblement a ainsi commencé pour lui avec un texto de l'attaquant du RB Leipzig Jean-Kevin Augustin l'informant qu'il ne répondrait pas à sa convocation en raison d'"une fatigue musculaire" selon L'Equipe. "Jean-Kevin m'a fait part de sa décision de ne pas honorer ce rendez-vous. J'en prends acte et j'en tirerai les conséquences sportives, ce ne sont pas des excuses recevables. Ça ne correspond pas à l'esprit que je souhaite donner à cette sélection là", a déploré le technicien national. "C'est une situation hallucinante" a commenté mardi le sélectionneur des A, Didier Deschamps, interrogé sur Infosport+.

Le tollé médiatique soulevé par la non-venue du joueur à Clairefontaine a forcé l'intéressé à s'exprimer mercredi soir, à 22h00, sur son compte Twitter. Augustin, sans rentrer vraiment dans les détails, avance une décision "prise en concertation" avec son club "sur la base de considérations liées" à son "intégrité physique"."L'équipe de France, quelle que soit sa catégorie, ne se refuse ou ne se décline pas, avec le caractère léger qu'on peut attribuer à ces termes", poursuit-il dans une sorte de mea culpa.

La fameuse virée nocturne

Il faut dire qu'un fâcheux précédent lui colle à la peau: Augustin avait été exclu d'un rassemblement de l'équipe de France Espoirs à la suite d'une altercation avec Ripoll, à la mi-temps du match amical France-Chili (1-1), début septembre 2017, soit il y a un an. Il en avait été écarté jusqu'à mars 2018. Les prédécesseurs - René Girard, Erick Mombaerts, Willy Sagnol, Pierre Mankowski - de Ripoll n'ont pas été plus gâtés.

Les années sombres se sont succédées, entre la fameuse virée nocturne des joueurs entre deux matches de barrage conclus par une élimination sur la route l'Euro-2013 ou encore le "chambrage" des adversaires, geste malvenu de Layvin Kurzawa accolé au revers qui priva les Français de l'Euro-2015 et des JO au Brésil... La journée de vendredi pourrait permettre, enfin, de passer à autre chose.

La liste des 21 joueurs retenus

Gardiens (3): Paul Bernardoni (Nîmes), Gautier Larsonneur (Brest/L2), Maxence Prévot (Sochaux/L2)

Défenseurs (7): Kelvin Amian (Toulouse), Olivier Boscagli (Nice), Abdou Diallo (Dortmund/GER), Joris Gnagnon (Séville FC/ESP), Moussa Niakhaté (Mayence/GER), Valentin Rosier (Dijon), Dayot Upamecano (Leipzig/GER)

Milieux (8): Houssem Aouar (Lyon), Romain Del Castillo (Rennes), Jérémy Gelin (Rennes), Tanguy Ndombele (Lyon), Christopher Nkunku (Paris SG), Olivier Ntcham (Celtic Glasgow/SCO), Lucas Tousart (Lyon)

Attaquants (3): Jonathan Bamba (Lille), Moussa Dembélé (Lyon), Martin Terrier (Lyon), Marcus Coco (Guingamp)