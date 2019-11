Lyon n'a pas perdu que le choc des Olympiques dimanche à Marseille (2-1). L'OL a aussi dû déplorer la blessure d'Houssem Aouar. Le milieu offensif des Gones a été contraint de céder sa place à l'heure de jeu à Rayan Cherki. "Je suis sorti car cela a lâché derrière une cuisse et je ne pouvais plus rester sur le terrain", a-t-il expliqué devant la presse. Première conséquence, Aouar ne disputera pas les deux matches de qualifications pour l'Euro Espoirs face à la Géorgie le 15 novembre à Nancy puis contre la Suisse à Neuchâtel le 19. La FFF a confirmé son forfait lundi et son remplacement par le milieu nantais Imran Louza dans la sélection de Sylvain Ripoll. Il s'ajoute à celui de Dimitry Bertaud, le gardien de Montpellier, remplacé par Illan Meslier

Mais il y a une deuxième conséquence. L'absence d'Aouar pourrait se prolonger au-delà de la trève internationale selon L'Equipe, qui annonce une blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche pour le Lyonnais et une indisponibilité de deux à quatre semaines. L'OL n'a encore rien officialisé à ce sujet et le joueur doit passer des examens complémentaires pour déterminer la gravité de la lésion. Si elle se confirme, les Gones pourraient devoir se passer de leur stratège pour les matches de Ligue 1 face à Nice, Strasbourg et Lille ainsi que pour le déplacement sur la pelouse du Zénit Saint-Pétersbourg en Ligue des champions.

Liste des 21 joueurs retenus par Sylvain Ripoll en équipe de France Espoirs

Gardiens: Alban Lafont (Nantes), Illan Meslier (Leeds/ENG), Gaëtan Poussin (Bordeaux)

Défenseurs: Rayan Aït Nouri (Angers), Nicolas Cozza (Montpellier), Colin Dagba (Paris SG), Boubacar Kamara (Marseille), Andy Pelmard (Nice), Dayot Upamecano (Leipzig/GER), Dan-Axel Zagadou (Dortmund/GER)

Milieux: Jean-Ricner Bellegarde (Strasbourg), Mattéo Guendouzi (Arsenal/ENG), Imran Louza (Nantes), Jeff Reine-Adelaide (Lyon), Boubakary Soumaré (Lille), Zaydou Youssouf (Saint-Etienne)

Attaquants: Moussa Diaby (Leverkusen/GER), Odsonne Edouard (Celtic Glasgow/SCO), Jonathan Ikoné (Lille), Bryan Mbeumo (Brentford/ENG), Arnaud Nordin (Saint-Etienne)