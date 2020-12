Mi-temps à Vannes ! L'équipe de France mène 7-0 grâce à des doublés de Katoto et Diani, et des réalisations de De Almeida, Perisset et Dali. Les Kazakhstanaises sont inexistantes et leurs erreurs défensives n'arrangent rien...

45e : Une minute de temps additionnel.

44e : Oh le raté de Diani ! Majri dépose un centre rentrant sur l'attaquante qui est fauchée par derrière et manque sa reprise. L'arbitre ne siffle rien.

43e : Belle intervention de Sandalova qui coupe un centre dangereux.

42e : La France a tiré 22 fois pour 9 tentatives cadrées et 7 buts. Un seul tir non cadré à signaler pour les Kazakhes.

38e : Nouveau corner tiré par Majri. Cascarino reprend mal le ballon de la tête. Ca passe au-dessus.

36e : Première incursion dans la moitié de terrain française pour les Kazakhstanaises mais l'arbitre siffle une main et sanctionne Zhumabaikyzy d'un carton jaune...

33e : ET LE BUT DE PERISSET ! Une copie conforme de la frappe de Dali ! Seule à 25 mètres, elle trouve la lucarne opposée de Sandalova. Les Bleues mènent 7-0 !!

31e : Diani est trop gourmande ! Elle est à la réception d'un superbe ballon piqué de Dali mais attend trop avant de frapper, tentant de dribbler la gardienne. Deux corners suivent mais ne donnent rien.

30e : Vlassova a toutes les peines du monde à suivre Diani sur son côté. Le duel finit toujours en faveur de la Française.

28e : Premier remplacement pour le Kazakhstan après 28 minutes de jeu. Nurusheva cède sa place à Stupina.

27e : Les Françaises insistent encore et toujours. La frappe enroulée du gauche de Diani retombe sur le filet haut de Sandalova.

25e : MAGNIFIQUE BUT DE DALI ! La milieu se souviendra de son 5e but en sélection. Pas attaquée à 25 mètres, elle prend sa chance. Sa lourde frappe trompe Sandalova. 6-0 pour la France !

24e : Majri est partout et son corner côté gauche est coupé par Cascarino. La volée de la défenseure passe à côté du but.

23e : Le moindre ballon négocié par les Kazakhstanaises se conclut soit par une touche, soit par un dégagement sur une Française...

22e : C'est encore Majri qui arme une volée dans la surface. Sa tentative passe à côté.

20e : Sait-on jamais, la plus grosse victoire de l'équipe de France est de 14-0 face à la Bulgarie en novembre 2013 et l'Algérie en 1998...

18e : Enfin un arrêt de Sandalova ! Diani trouve Majri au point de penalty. Son premier tir est contré, le second est dévié par la gardienne kazakhe.

17e : ET LE CINQUIEME, INCROYABLE ! Diani est à la réception d'un centre de Majri et reprend à bout portant du pied gauche. On joue seulement la 17e minute et la France mène déjà 5-0 !

15e : LE DOUBLE POUR KATOTO ! Servi sur un plateau par Majri à la limite du hors-jeu, l'attaquante du PSG prend son temps pour ajuster Sandalova. Déjà 4-0 pour la France !

13e : TROISIEME BUT ! Katoto profite d'une offrande d'une défenseure kazakhe après un ballon piqué de Bilbaut pour tromper Sandalova d'une frappe croisée du droit.

10e : Les deux nations se sont affrontées à 3 reprises. La France a toujours gagné sur un score fleuve : 3-0, 7-0 et 4-0.

8e : Quel début de match des joueuses de Corinne Diacre. Elles obtiennent un nouveau coup-franc aux abords de la surface, côté gauche. C'est frappé directement et capté par Sandalova.

7e : BUT pour la France et quelle erreur de Sandalova ! Sur son côté droit, Diani déborde et centre. Le ballon, touché par une Kazakhe, monte très haut et Sandalova la dévie dans son but. 2-0 pour la France !

6e : La France repart à l'attaque immédiatement. Katoto voit sa tête passer à côté après un corner de Majri.

5e : Et le premier but pour l'équipe de France ! De Almeida reprend tranquillement de la tête un coup-franc tiré par Majri, et place son ballon dans le petit filet opposé. 1-0 pour les Bleues !

3e : Le bloc français est placé très haut, ce qui gêne considérablement les Kazakhstanaises. La soirée risque d'être longue pour les joueuses d'Ivan Azovskiy...

2e : Les Bleues campent déjà dans le camp adverse. Morroni obtient le premier corner du match.

1re : C'est parti ! Le coup d'envoi est donné par le Kazakhstan.

20h57 : Les conditions sont idéales à Vannes. Il fait frais, mais le ciel est dégagé et la pelouse impeccable.

20h55 : Les deux équipes font leur apparition sur la pelouse. Place aux hymnes. Le coup d'envoi sera donné dans quelques instants. L'arbitre de la rencontre est Lorraine Watson (Ecosse).

20h53 : Le Kazakhstan se présente également en 4-3-3. Composition : Sandalova - Demidova, Aitymova, Burova, Vlassova - Zhumabaiikyzy, Nurusheva, Turlybekova - Karibayeva, Kirgizbaeva, Sadykova.

20h50 : Invaincues et intraitables en défense dans ses éliminatoires (0 but encaissé en 7 rencontres), les Bleues veulent finir le travail proprement contre la 77e nation FIFA. A l'aller, elles avaient été assez maladroites jusqu'au but de Valérie Gauvin à l'heure de jeu, avant de finalement s'imposer 3-0.

20h45 : Des changements dans le Onze français, disposé en 4-3-3. Très sollicitées avec l'Olympique Lyonnais, qui doit disputer 4 matches en 2 semaines, Amandine Henry et Wendie Renard prennent place sur le banc, tout comme Delphine Cascarino et Sakina Karchaoui. Charlotte Bilbault hérite du brassard de capitaine. Composition : Peyraud-Magnin - Périsset, De Almeida, E.Cascarino, Morroni - Geyoro, Bilbault (cap), Dali - Diani, Katoto, Majri.

20h40 : Si les résultats sont au rendez-vous sur le terrain, le climat reste particulièrement orageux en interne. Réclamée par les joueuses, une réunion s'est tenue samedi entre ces dernières et le staff. Alors que nos confrères de L'Equipe évoquait une discussion "tendue", la sélectionneuse Corinne Diacre assurant, quant à elle, que la réunion "s'était bien passée, avec des choses négatives et d'autres positives". LE FOSSÉ SE CREUSE AVEC DIACRE ET HENRY PENSE À METTRE UN TERME À SA CARRIÈRE INTERNATIONALE

20h35 : L'équipe de France a assuré sa qualification et sécurisé la première place du groupe G en battant l'Autriche (3-0), vendredi dernier, avec un but de Wendie Renard et un doublé de Marie-Antoinette Katoto. LES BLEUES QUALIFIÉES POUR L'EURO 2022 APRÈS LEUR VICTOIRE CONTRE L'AUTRICHE (3-0)

20h30 : Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur eurosport.fr pour suivre EN DIRECT ce dernier match des qualifications pour l’Euro 2022 entre la France et le Kazakhstan au Stade de la Rabine, à Vannes. Coup d’envoi à 21h.