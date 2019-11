Vertonghen ne jouera pas avec la Belgique en novembre

"Jan Vertonghen est indisponible jusqu'à la fin de la trêve internationale", ont indiqué les Spurs. La sélection belge doit se déplacer le 16 novembre en Russie et accueillir trois jours plus tard Chypre à Bruxelles, dans le cadre des deux dernières journées des qualifications pour l'Euro 2020. Avec 24 points, les Diables Rouges sont en tête du groupe I et qualifiés pour l'Euro depuis leur victoire contre Saint-Marin en octobre. Mais la sélection russe, distancée de trois points par la Belgique, peut encore s'emparer de la première place du groupe.