Défense à trois, Mbappé malade et une attaque Giroud-Ben Yedder : Deschamps change tout ou presque

C'est une petite révolution. Pour son dernier match de l'année et son 100e sur le banc des Bleus, Didier Deschamps a concocté un inédit 3-4-1-2 pour le déplacement en Albanie. La France débutera donc avec une défense à trois, une première sous l'ère Deschamps, autour de Presnel Kimpembe, Clément Lenglet et Raphaël Varane. Léo Dubois et Benjamin Mendy auront la charge des couloirs. Déjà qualifiée pour l'Euro 2020 mais avec l'objectif de conserver la première place du groupe H, l'équipe de France se présente complètement chamboulée dans le stade Kombëtare de Tirana, à peine fini de construire et inauguré à cette occasion. Au milieu, Corentin Tolisso est associé à Moussa Sissoko, aux dépens de N'Golo Kanté, récemment revenu de blessure.

Autre grosse surprise, l'absence de Kylian Mbappé. Mais le Parisien, malade et fiévreux, a dû laisser sa place dans l'équipe de départ à Olivier Giroud. Le troisième meilleur buteur de l'histoire des Blues partagera la pointe avec Wissam Ben Yedder. Le Monégasque, très discret lors de sa dernière sélection face à Andorre, jouera gros dans l'optique de l'Euro. Antoine Griezmann évoluera en soutien de cette attaque bicéphale.