André Silva de retour avec le Portugal, Renato Sanches absent

Comme le néo-Lillois Renato Sanches, le latéral Joao Cancelo, habituellement convoqué par le sélectionneur portugais Fernando Santos, est absent, en raison sans doute de son manque de temps de jeu avec Manchester City. Auteurs de bons débuts de saison, le latéral de Leicester Ricardo Pereira et l'ailier du PSV Eindhoven Bruma font eux partie des élus. Ruben Semedo, défenseur central de l'Olympiakos de 25 ans, a reçu sa première convocation un peu plus d'un an après être sorti de prison en Espagne, où il a passé cinq mois en détention provisoire pour tentative d'homicide et séquestration alors qu'il évoluait à Villarreal.

Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers accueilleront le Luxembourg à Lisbonne le 11 octobre puis se déplaceront à Kiev le 14 pour un choc au sommet entre les deux équipes invaincues du groupe B des qualifications à l'Euro 2020. Le Portugal, champion d'Europe en titre, compte cinq longueurs de retard sur l'Ukraine, leader avec un match de plus.

Liste des 25 joueurs sélectionnés:

Gardiens (3): Rui Patricio (Wolverhampton/ENG), Beto (Göztepe/TUR), José Sa (Olympiakos/GRE).

Défenseurs (8): Ricardo Pereira (Leicester/ENG), Nelson Semedo (FC Barcelone/ESP) José Fonte (Lille/FRA), Ruben Dias (Benfica), Pepe (FC Porto), Ruben Semedo (Olympiakos/GRE) Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund/GER), Mario Rui (Naples/ITA).

Milieux (8): William Carvalho (Betis Séville/ESP), Danilo Pereira (FC Porto), Ruben Neves (Wolverhampton/ENG), Joao Moutinho (Wolverhampton/ENG), Joao Mario (Lokomotiv Moscou/RUS), Bruno Fernandes (Sporting), Pizzi (Benfica), Joao Félix (Atlético de Madrid/ESP).

Attaquants (6): Bernardo Silva (Manchester City/ENG), Gonçalo Guedes (Valence/ESP), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin/ITA), André Silva (Eintracht Francfort/GER), Rafa Silva (Benfica Lisbonne), Bruma (PSV Eindhoven/NED).