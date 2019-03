"L'arrière droit est arrivé (en sélection) souffrant d'une blessure au dos et, malgré des améliorations ces derniers jours, cela est devenu peu probable qu'il puisse jouer un rôle" contre la République tchèque vendredi et le Monténégro lundi, écrit la Fédération dans un communiqué. Le joueur âgé de 20 ans va continuer ses soins à son club et ne sera pas remplacé, précise la FA. Alexander-Arnold est le 5e joueur de la liste du sélectionneur Gareth Southgate à déclarer forfait après Fabian Delph, John Stones, Luke Shaw et Ruben Loftus-Cheek.