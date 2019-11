Condamné à viser la deuxième place du groupe B après sa déconvenue en Ukraine en octobre dernier (2-1), le Portugal a parfaitement fait le boulot en étrillant la Lituanie ce jeudi (6-0). Cristiano Ronaldo, quatre jours après son remplacement polémique lors de Juventus – Milan (1-0), a une nouvelle fois mis en route sa machine à buts pour signer un triplé. Grâce à cela, la Seleção reste une longueur devant la Serbie, qui a battu le Luxembourg (3-2), prochain adversaire du Portugal. Avec une victoire ce dimanche, le tenant du titre sera officiellement au rendez-vous de l'Euro 2020.

On l'avait quitté très énervé dimanche, certainement vexé d'être sorti avant l'heure de jeu par son coach Maurizio Sarri, alors que la Juve était tenue en échec face à l'AC Milan en Serie A. Ronaldo a répondu de la meilleure des manières sur le terrain. En faisant ce qu'il sait faire de mieux. Empiler les buts. Après avoir rapidement ouvert le score sur penalty (1-0, 7e), CR7 a enchainé d'une splendide frappe enroulée du droit à 20 mètres (2-0, 22e). Et il a terminé sa partition par un 98e but en sélection d'un tir du droit bien placé après un service de Bernardo Silva (6-0, 65e). Une performance suffisamment aboutie pour être remplacé par Diogo Jota, avec le sourire cette fois (83e).

Idéalement lancés sur la voie du succès grâce à leur quintuple Ballon d'or, les hommes de Fernando Santos ont pu livrer une prestation convaincante face à un adversaire, certes, très faible. Ils ont monopolisé le ballon, joué très haut dans le camp lituanien et ont pu tirer à 32 reprises au total. De quoi faire définitivement exploser le dernier du groupe B en l'espace de 13 minutes. Avec quatre buts de la 52e à la 65e minute. Outre la dernière réalisation de Ronaldo (65e), Pizzi (52e), Paciencia (56e) et Bernardo Silva (63e) ont pu participer à ce festival offensif. La plus large victoire du Portugal depuis octobre 2016 (0-6 face aux Iles Féroé).