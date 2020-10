Il ne reste qu'une place dans le groupe de la "mort" du prochain Euro, composé de la France, de l'Allemagne et du Portugal. Et elle sera prise par l'Islande ou la Hongrie. Emmenée par un doublé de Gylfi Sigurdsson, la sélection d'Erik Hamrén s'est imposée face à la Roumanie (2-1). De son côté, la Hongrie n'a pas tremblé en Bulgarie (3-1). Les deux nations s'affronteront en finale de la voie A.

Toutes deux engagées dans la voie B et potentielles adversaires en finale de la voie B, la République d'Irlande et l'Irlande du Nord ne se retrouveront pas: la première a chuté en Slovaquie (0-0, 4-2 aux t.a.b.), manquant des retrouvailles à haute portée symbolique avec la seconde, vainqueure en Bosnie-Herzégovine (1-1, 4-3 aux t.a.b.).

Les Slovaques se rendront donc en Irlande du Nord le 12 novembre pour une place dans le groupe E de l'Euro, aux côtés de l'Espagne, de la Suède et de la Pologne.

Souffrant des performances sans éclat de ses jeunes premiers Erling Haaland, 19 ans, et Martin Odegaard, 21 ans, la Norvège ne verra pas l'Euro, éliminée après prolongations par la Serbie (2-1) de Sergej Milinkovic-Savic, auteur d'un doublé. La Serbie recevra en finale de la voie C l'Ecosse, qui a également eu besoin des tirs au but pour venir à bout d'Israël (0-0, 5-3 aux t.a.b.).