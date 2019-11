Benjamin Mendy veut retrouver les Bleus : "L'équipe de France me manque"

Benjamin Mendy va mieux. Beaucoup mieux, même. L'international français, qui a fait son retour sur les terrains fin septembre avec Manchester City, a désormais un objectif : retrouver l'équipe de France. C'est en tout cas ce qu'il a confié après le match face à l'Atalanta (1-1), mercredi soir, en Ligue des champions. "L'équipe de France me manque. Je travaille dur pour y retourner. Maintenant, les choix sont les choix du coach, mais en tout cas, je suis prêt à y aller ! ", a-t-il confié à L'Equipe, lui qui a enchaîné pour la troisième fois de suite en C1.

Concernant sa santé, le champion du monde a assuré qu'il "se sentait très bien", voire "très, très bien". Et le genou dans tout ça ? "Il va très bien, il n'y a plus aucun problème. Je me concentre sur le physique car il me manque encore du fond. Je fais le maximum pour enchaîner les matches", a expliqué Mendy, qui gardera certainement son téléphone près de lui aux alentours de 14h. Ce jeudi, Didier Deschamps communiquera en effet sa liste pour les rencontre face à la Moldavie (14 novembre) et l'Albanie (17 novembre).