Benzema répond à Le Graët… et se dit prêt à jouer pour une autre sélection

Le Graët – Benzema : épisode 2 de la nouvelle saison. Dans une interview accordée à RMC, le président de la Fédération française de football a de nouveau assuré que l'aventure de l'attaquant du Real Madrid en équipe de France était "terminée". Et forcément, l'ancien Lyonnais a réagi sur les réseaux sociaux samedi après-midi.

"Noël (Le Graët, ndlr), je croyais que vous n'interfériez pas dans les décisions du sélectionneur ! Sachez que c'est moi et moi seul qui mettrai un terme à ma carrière internationale, a-t-il d'abord écrit. Si vous pensez que je suis terminé, laissez-moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons".

Benzema espère l'Algérie, le règlement l'en empêche

En clair, pour l'Algérie, pays dont ses parents sont originaires. Une sorte de défi lancé au patron de la FFF, qui est évidemment irréalisable. Le natif de Bron compte déjà 81 sélections avec les Bleus (27 buts) et n'est donc plus sélectionnable avec les Fennecs depuis le 28 mars 2007, date de sa première sélection avec les A français. Les joueurs titulaires d'une double-nationalité, une fois qu'ils ont disputé au moins en partie un match officiel pour l'équipe nationale de leur choix, ne peuvent plus jouer pour l'autre.