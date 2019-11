Son retour était attendu, le voilà effectif. Revenu en grâce avec Manchester City, Benjamin Mendy met fin à son absence en Bleu. Plus appelé depuis septembre 2018, le latéral gauche a été sélectionné par Didier Deschamps pour affronter la Moldavie (14 novembre) et l’Albanie (17 novembre). Absent sur blessure au dernier rassemblement, Nabil Fekir fait également son retour au détriment de Jonathan Ikoné. Forfait en octobre, Kylian Mbappé est bien présent à l'inverse d'Ousmane Dembélé.

Quatre petits changements par rapport à la dernière liste. Pas de révolution pour Didier Deschamps qui a simplement cherché à compenser les absences à venir, notamment le forfait de Lucas Hernandez. C'est à cette aune qu'il faut analyser la présence de Benjamin Mendy. Longtemps gêné par les blessures, le Citizen est revenu dans la peau de titulaire avec Pep Guardiola. Alors, forcément, son passé en Bleu étant ce qu'il est, il a pris le meilleur sur Ferland Mendy, discret au Real Madrid, pour revenir à Clairefontaine. Visiblement, c'est avec un grand plaisir. Pour ses coéquipiers aussi lorsque l'on se souvient de son rôle dans le groupe lors du sacre de 2018.

Dembélé absent, pas Fekir

L'autre changement derrière est le retour de Léo Dubois, forfait lors du dernier rassemblement mais désormais doublure officielle de Benjamin Pavard. Autrement, c'est du classique pour DD. Le milieu reste inchangé en l'absence de Paul Pogba avec N'Golo Kanté et Blaise Matuidi en soldats indétrônables. C'est devant que les enseignements sont plus nombreux. Malgré une saison délicate du Bétis Séville, Fekir est bien là, prenant la place de Jonathan Ikoné, pourtant rafraîchissant sur les dernières sorties internationales.

"Fekir a cette qualité technique. Quand il a la balle dans les pieds il se passe toujours quelque chose. Il aspire à avoir plus de temps de jeu avec nous", a lâché DD à propos du gaucher. Des mots qui ne s'appliquent visiblement pas à Ousmane Dembélé. Revenu de blessure avec le Barça, le feu follet français est encore absent de la liste et ne jouera donc aucun match avec les Bleus en 2019. D'ailleurs, le sélectionneur a tenu à lui adresser un message : "Ousmane Dembélé a un potentiel incroyable. À lui de ne pas le gâcher. Il a été écarté trop souvent pour des blessures. On a le droit d'attendre plus de lui. Je lui dis directement : Donne toi tous les moyens !". A sept mois de l'Euro, il y a effectivement urgence.