Didier Deschamps n'est pas vraiment le genre de sélectionneur à tester des changements d'envergure lors d'une rencontre officielle. Ni même à tout bouleverser lors des matchs amicaux, d'ailleurs. Mais à en croire la mise en place effectuée lors de l'entraînement des Bleus, samedi à Tirana, "DD" pourrait surprendre son monde face à l'Albanie dimanche (20h45).

Comme le rapportent L'Equipe et RMC Sport, le sélectionneur français a en effet testé un système à trois défenseurs centraux à la veille de ce dernier match de qualification pour l'Euro, qui a pour enjeu la première place du groupe. Raphaël Varane, Clément Lenglet et Presnel Kimpembe étaient associés en charnière, alors que Léo Dubois et Benjamin Mendy jouaient les pistons.

Mbappé et Kimpembe Getty Images

Sissoko-Tolisso au milieu, Giroud sur le banc ?

Au milieu de terrain, c'est la paire Moussa Sissoko - Corentin Tolisso qui était alignée, la même qui avait débuté contre Andorre (3-0) le 10 septembre et en Islande (0-1) un mois plus tard. Devant, le trio Antoine Griezmann - Wissam Ben Yedder – Kylian Mbappé avait pour mission l'animation offensive, le Barcelonais et le Parisien étant plus en retrait et Olivier Giroud mis de côté.

Deschamps n'a jamais utilisé ce système avec l'équipe de France et ce serait une vraie surprise de voir cette composition être confirmée. Reste à savoir si le but était de brouiller les pistes. Ou si l'ex-coach de la Juventus ou de l'OM souhaite créer un petit électrochoc au sein d'une équipe qui a ronronné un temps face à la Moldavie jeudi (2-1).

La compo probable : Mandanda - Varane, Lenglet, Kimpembe - Dubois, Sissoko, Tolisso, Mendy - Griezmann, Ben Yedder, Mbappé