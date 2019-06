Didier Deschamps a tranché en faveur de Moussa Sissoko. En balance avec Tanguy Ndombele pour remplacer N'Golo Kanté, touché à un genou et forfait, face à la Turquie, le sélectionneur tricolore a choisi d'aligner le milieu de terrain de Tottenham plutôt que celui de l'OL. Sissoko va prendre la place du joueur de Chelsea poste pour poste et former le duo de récupérateurs des Bleus avec Paul Pogba samedi à Konya.

Pour le reste, Deschamps a fait dans le classique. Privé de Lucas Hernandez, D.D. a préféré titulariser Lucas Digne plutôt que Ferland Mendy au poste d'arrière gauche. Le latéral d'Everton complète une défense traditionnelle avec une charnière composée par Raphaël Varane et Samuel Umtiti, et Benjamin Pavard à son poste habituel de latéral droit.

Mbappé apte à débuter

Hugo Lloris est lui aussi de retour dans le onze des Bleus, tout comme Olivier Giroud. Les deux hommes avaient été préservés face à la Bolivie après avoir disputé respectivement la finale de la Ligue des champions et celle de la Ligue Europa. L'équipe de France pourra aussi compter sur Kylian Mbappé. Touché à une cheville et sorti à la mi-temps face aux Boliviens, le buteur du PSG sera bien titulaire aux côtés de Giroud et d'Antoine Griezmann en attaque.