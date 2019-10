Chants racistes : six supporters interpellés en Bulgarie suite aux débordements contre l'Angleterre

"Six personnes sont actuellement détenues, trois sont recherchées et les investigations se poursuivent pour établir la complicité des autres", a indiqué le commissaire général de la police de Sofia Georgy Hadzhiev devant des journalistes, évoquant l'implication totale de quinze individus. Grâce à la vidéosurveillance dans le stade Vassil-Levski, neuf personnes ont pu être identifiées de manière sûre pour avoir adressé des cris de singe et des signes nazis aux joueurs anglais noirs.

Balakov a présenté ses excuses

Quinze mille personnes ont assisté à la rencontre, perdue (6-0) par la Bulgarie. L'incident a déclenché une avalanche de réactions de la part de supporters et de responsables politiques au Royaume-Uni comme en Bulgarie. L'UEFA a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de la Bulgarie mardi. Le premier ministre britannique Boris Johnson a condamné un "vil" racisme, tandis que son homologue bulgare Boïko Borissov a poussé à la démission le directeur de la fédération bulgare de football mardi.

Dans un communiqué, le responsable de l'équipe nationale bulgare Krasimir Balakov a présenté ses excuses mardi aux joueurs de l'équipe d'Angleterre ainsi qu'à tous ceux qui ont pu se sentir offensés. Le stade Vassil-Levski était déjà frappé d'un huis-clos partiel pour ce match en raison d'insultes racistes proférées lors du match contre le Kosovo en juin.