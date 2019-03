Des revenants surprenants. Mais toujours pas d’Alexandre Lacazette ou Wissam Ben Yedder. Jeudi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 23 pour affronter la Moldavie et l’Islande les 22 et 25 mars prochains. En l’absence de nombreux éléments, Kingsley Coman et Laywin Kurzawa réintégrent le groupe bleu. Steven Nzonzi est remplacé au milieu par Moussa Sissoko. Devant, Anthony Martial remplace notamment Ousmane Dembélé, absent sur blessure. A noter les absences majeures de Clément Lenglet et Aymeric Laporte qui passent derrière Kurt Zouma. Sur le groupe des 23 présent en Russie l'été dernier, douze joueurs manquent à l'appel pour cette première liste de l'année civile 2019.

Novembre 2017 : Laywin Kurzawa dispute face à l’Allemagne son dernier match en Bleu jusqu’à maintenant. Un an et demi plus tard, alors qu’il avait rétrogradé assez nettement dans la hiérarchie, il revient à Clairefontaine par surprise deux mois après son retour à la compétition avec le PSG. En l’absence de Lucas Hernandez, Benjamin Mendy et Ferland Mendy, blessés, le Parisien, revenu dans la rotation parisienne à défaut d’être un indispensable de Thomas Tuchel, est donc le deuxième choix au poste de latéral gauche derrière Lucas Digne.

Pas de troisième axe gauche en défense centrale

Si c’est la surprise XXL de cette liste, il y en a d’autres. Dans l’axe de la défense, le sélectionneur est resté fidèle à son volonté d’équilibre des pieds. Plutôt que d’appeler Aymeric Laporte ou Clément Lenglet, si séduisant dans l’axe gauche, le sélectionneur tricolore a privilégié le profil de Kurt Zouma, droitier et donc qui colle plus au profil voulu par DD pour doubler le poste de Raphaël Varane. À droite, Benjamin Pavard et Djibril Sidibé sont reconduits, au grand dam des aspirants à la convocation.

Au milieu, Tanguy Ndombélé et Moussa Sissoko sont présents aux dépens notamment de Steven Nzonzi, seul Mondialiste à perdre sa place "à la régulière" dans ce secteur de jeu.

Devant, Lacazette peut s’inquiéter

Séduisant avec Arsenal, Alexandre Lacazette en revanche peut s’inquiéter. Malgré l’absence d’Ousmane Dembélé qui semble pousser Kylian Mbappé vers l’aile droite, DD a décidé de se passer des services du Gunner, tout comme de ceux de Wissam Ben Yedder. Le sélectionneur a préféré reconduire Olivier Giroud et Nabil Fekir malgré leurs états de forme loin d’être étincelants.

Sur les ailes, Kingsley Coman revient pour faire le match avec Florian Thauvin à droite. Absent sur blessure lors du dernier rassemblement, Anthony Martial est bien présent. Tout l’inverse d’un Thomas Lemar qui brille par son absence. Ainsi va la vie des Bleus de DD. Du changement mais pas de révolution.

Le groupe des 23 :

Gardiens : Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda

Défenseurs : Lucas Digne, Presnel Kimpembe, Laywin Kurzawa, Benjamin Pavard, Djibril Sidibé, Samuel Umtiti, Raphël Varane, Kurt Zouma

Milieux : N’Golo Kanté, Blaise Matuidi, Tanguy Ndombélé, Paul Pogba, Moussa Sissoko

Attaquants : Kingsley Coman, Nabil Fekir, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Anthony Martial, Kylian Mbappé, Florian Thauvin