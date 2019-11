Depay interpelle les autorités du foot après un incident raciste aux Pays-Bas

"Revoir ces images encore et encore me rend malade et me fatigue", a écrit le joueur sur son compte Twitter. "Quand cela va-t-il s'arrêter? Qu'allons-nous faire, particulièrement en vue de l'Euro 2020?", s'est-il interrogé avant d'interpeller la Fédération néerlandaise de football (KNVB) et l'UEFA. Le message du Lyonnais a été publié quelques heures après des insultes racistes visant Ahmed Mendes Moreira (Excelsior Rotterdam), proférées dimanche depuis les tribunes lors d'un match de 2e division néerlandaise contre Den Bosch.

A la suite de ces cris, Mendes Moreira a quitté la pelouse et le match a été interrompu par l'arbitre. Les deux équipes sont finalement revenues sur le terrain et le match s'est conclu sur le score de 3-3, avec un but de Mendes Moreira. "Notre protocole en cas de chants (racistes, ndlr) a été appliqué de manière correcte dimanche", a réagi la KNVB dans un communiqué. "Nous cherchons désormais à savoir comment retrouver les auteurs", a-t-elle ajouté.