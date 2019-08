Didier Deschamps fait sa rentrée jeudi à 14h avec l'annonce des Bleus convoqués pour affronter l'Albanie et Andorre en éliminatoires de l'Euro 2020. Avec les absences de Kylian Mbappé, blessé, d'Ousmane Dembelé, blessé aussi, Florian Thauvin, qui se remet d'une blessure à la cheville, le sélectionneur va devoir se creuser les méninges pour composer son attaque. Ces absences pourraient permettre à d'autres joueurs de se montrer, alors que l'Euro est dans moins d'un an.

Kylian Mbappé et Didier Deschamps embrassent la Coupe du monde, le 9 septembre 2018 au Stade de France.Getty Images

Les champions du monde sont en tête de leur groupe H avant ces deux matches disputés au Stade de France, les samedi 7 et mardi 10 septembre (20h45/18h45), et a priori largement à leur portée. Les absences de Mbappé et Dembélé pourraient profiter à Kingsley Coman, performant avec le Bayern Munich, ou Anthony Martial, l'attaquant de Manchester United qui a déjà marqué deux fois cette saison en Premier League. Des doutes subsistent néanmoins aussi autour de l'état de santé de ce dernier, qui s'est blessé à une cuisse le week-end dernier, selon la presse anglaise.

Antoine Griezmann, en pleine confiance après son doublé contre le Bétis devrait être de la partie. Deschamps pourrait également faire appel à Olivier Giroud, Thomas Lemar, voire Wissam Ben Yedder, qui a fait des débuts prometteurs avec l'AS Monaco. Quid d'Alexandre Lacazette et de l'international Espoirs Moussa Dembélé ? Les places sont chères à la pointe de l'attaque française. L'ancien Lyonnais, souvent boudé par le sélectionneur, pourrait enfin avoir une chance de se montrer décisif. Quant à Dembélé, auteur de trois buts en trois matches, Deschamps pourrait également se laisser tenter. "DD" a des candidats à gauche et à la pointe de l'attaque, mais avec la très probable absence de Thauvin, et celle de Mbappé, ce qui va poser problème c'est à droite.

Dani Ceballos et Alexandre LacazetteGetty Images

Et Lucas Hernandez ?

Le reste du groupe ne devrait pas réserver d'immenses surprises. L'une des interrogations concerne un éventuel retour du gardien numéro 2 Steve Mandanda, 34 ans. Convaincant depuis le début de saison, il a sauvé l'OM contre Nantes grâce à un très bon match (0-0). En défense, Lucas Hernandez, qui a repris la compétition avec son nouveau club du Bayern Munich, après une opération au genou droit, a de bonnes chances de retrouver les Bleus. Son absence s'est faite ressentir ces derniers mois dans le couloir gauche, malgré les prestations intéressantes de Ferland Mendy.

Fußball: FC Bayern München - Lucas HernándezImago

Au milieu, autour des habituels cadres Paul Pogba, N'Golo Kanté ou Blaise Matuidi, Tanguy Ndombélé, intéressant dans ses dernières sorties, postule pour une place dans la liste. Moussa Sissoko ou Corentin Tolisso, qui a redémarré avec le Bayern après une longue blessure et une saison dernière quasiment blanche, aimeraient bien y être également.

L'équipe de France avait terminé sa saison le 11 juin par une large et logique victoire sur la pelouse synthétique d'Andorre (4-0). Le succès était indispensable pour les Bleus, afin de digérer la gifle reçue quelques jours plus tôt en Turquie (2-0 à Konya). La victoire en Andorre, pendant que les Turcs perdaient en Islande (2-1), a aussi permis aux joueurs de Didier Deschamps de revenir en tête de leur poule, avec neuf points, comme l'Islande et la Turquie, mais une meilleure différence de buts. "Le groupe a bien réagi pour finir cette année longue, fatigante, usante. De finir par cette victoire, c'est toujours quelque chose de positif", savourait alors Didier Deschamps. Ses joueurs doivent désormais réussir leur rentrée face à l'Albanie et Andorre, 64e et 136e au classement Fifa.