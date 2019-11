Écarté du groupe anglais, Sterling s'explique : "Les émotions ont pris le dessus"

L'information fait déjà beaucoup de bruit outre-Manche. Lundi soir, Gareth Southgate, le sélectionneur de l'Angleterre, a décidé d'écarter Raheem Sterling du groupe retenu pour affronter le Monténégro. Selon le Daily Mail, une altercation a éclaté à l'entraînement des Three Lions entre l'attaquant de Manchester City et Joe Gomez, le défenseur de Liverpool. Les deux joueurs en avaient eu une première dimanche lors du choc remporté par les Reds (3-1) à Anfield.

"Nous sommes passés à autre chose"

"L'un de nos grands défis et l'une de nos grandes forces a été de réussir à protéger l'équipe nationale des rivalités de clubs. Malheureusement, les émotions du match d'hier (dimanche) étaient toujours vives", a expliqué Southgate.

Peu après l'annonce de son exclusion du groupe, Raheem Sterling est sorti du silence via son profil Instagram. "Nous sommes dans un sport où les émotions sont fortes et je suis suffisamment un homme pour admettre qu'elles ont pris le dessus", y explique notamment le joueur de City. "Joe et moi, nous avons eu des mots, mais nous avons compris et sommes passés à autre chose (...) Ce n’était qu’une histoire de 5-10 secondes. Tout est ok. C’est fini, passons à autre chose et ne rendons pas ça plus gros que ça ne l’est. Soyons concentrés sur notre match de jeudi", conclut-il. Faute avouée à moitié pardonnée ?