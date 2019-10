Échange à distance entre Kovac et Deschamps à propos d'Hernandez, incertain

Lucas Hernandez, convoqué par le sélectionneur Didier Deschamps mais qui souffre toujours d'un genou, ne jouera pas samedi avec Munich et est très incertain pour les qualifications de l'Euro-2020, a annoncé jeudi le coach du Bayern Niko Kovac. "Il faut voir comment ça évolue. Je pars du principe qu'il n'ira pas avec son équipe nationale", a déclaré Niko Kovac, lors de la conférence de presse avant la réception de Hoffenheim samedi en Bundesliga, "mais nous devons encore en parler avec la Fédération" Française de Football.

Ce à quoi, depuis Paris où il dévoilait la liste des joueurs convoqués pour le déplacement en Islande (11 octobre) et la réception de la Turquie (14 octobre), Didier Deschamps a répondu: "Si j'écoute les entraîneurs de club... Bien évidemment j'ai échangé avec Lucas. (...) Il n'a pas joué mardi même s'il se sentait apte à jouer (en Ligue des champions). Lui a envie de venir, il y a un match ce week-end, je ne prendrai pas de risque non plus", a confié le sélectionneur. "Aujourd'hui si je le prends ce n'est pas pour embêter Kovac ni le Bayern. je ne vais pas prendre de risque", a ajouté Deschamps.

Après le tonitruant 7-2 à Tottenham en Ligue des champions, le Bayern, leader de la Bundesliga, devra sans doute faire sans certains de ses cadres: outre Hernandez, David Alaba, touché aux côtés à Tottenham, est très incertain, et Leon Goretzka se remet d'une récente opération à la cuisse. Jérôme Boateng, qui a remplacé Hernandez en défense centrale à Tottenham, est sorti sur blessure musculaire en cours de match, mais a repris l'entraînement.