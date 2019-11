L'attaquant de Wolverhampton Adama Traoré, convoqué pour pallier le forfait de Rodrigo Moreno, blessé samedi avec Valence en Liga, s'est lui aussi blessé contre Aston Villa dimanche et sera remplacé dans le groupe de la Roja par le joueur du Paris Saint-Germain Pablo Sarabia, a annoncé la sélection espagnole. Le sélectionneur Robert Moreno avait décidé de faire appel au musculeux Adama Traoré (23 ans, 0 sél.) pour les deux derniers matches de qualifications de la Roja (déjà qualifiée) pour l'Euro 2020 contre Malte (le 15 novembre à Cadiz) et contre la Roumanie (le 18 à Madrid).

"Malheureusement, je ne pourrai pas répondre à l'appel de la sélection à cause d'une blessure subie lors du match que nous avons joué ce dimanche contre Aston Villa. Je suis désolé de ne pas pouvoir faire partie de cette liste, mais je continuerai à travailler pour être dans la meilleure forme possible en vue des prochaines convocations, a déclaré Traoré. Je passerai lundi les examens médicaux dans mon club, Wolverhampton, pour connaître la durée de mon indisponibilité".

Traoré remplaçait Rodrigo (28 ans, 22 sélections), initialement appelé mais qui s'est blessé samedi avec son club de Valence lors de la réception de Grenade (2-0) pour la 13e journée de Liga. Après ces deux forfaits, la Roja a finalement décidé de convoquer le joueur du Paris Saint-Germain Pablo Sarabia (27 ans, 2 sél.). Auteur d'un but en onze matches de L1 cette saison, Sarabia faisait partie deux derniers rassemblements de l'équipe d'Espagne, en septembre (où il était entré en cours de jeu contre la Roumanie et les îles Féroé) et en octobre (où il était resté sur le banc en Norvège et en Suède).