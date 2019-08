Depuis le sacre de Moscou, Hugo Lloris, Paul Pogba, N'Golo Kanté et Lucas Hernandez ont tous raté au moins un rendez-vous international depuis un an. Mais ils avaient tous un mot d'excuse valable : une blessure et un forfait logique. Dans l'esprit de Didier Deschamps, les onze titulaires de la finale de la Coupe du monde avaient jusqu'ici un temps d'avance sur la concurrence et aucun d'entre eux n'avaient vu son statut remis en cause. Même Olivier Giroud, très souvent sur le banc de touche avec Chelsea, conservait la confiance de son sélectionneur. Des choix qui creusaient très nettement le fossé entre ces incontournables et les autres. Mais ce jeudi, au siège de la FFF, Didier Deschamps a brisé le rapport de force.

Le onze type n'est plus sa référence et pour cause, Samuel Umtiti n'a pas été appelé pour les deux rencontres face à l'Albanie et Andorre. Umtiti, c'est 31 sélections lors des 43 derniers matches des Bleus et ses absences ne coïncidaient qu'avec ses nombreuses blessures. Son absence est un petit séisme à l'échelle des Bleus et de leur équilibre. Indiscutable et incontournable depuis le quart de finale de l'Euro 2016, la charnière Varane – Umtiti a vécu.

Samuel Umtiti embrasse son maillot de l'équipe de France après son but contre la BelgiqueEurosport

"L'équipe de France va de l'avant"

Désormais, Clément Lenglet fait figure de titulaire en équipe de France du haut de sa seule et unique sélection. En écartant Umtiti, souvent irréprochable en Bleu, Didier Deschamps ouvre une nouvelle ère un an après la victoire en Coupe du monde. Il a toujours répété qu'il n'y avait pas de passe-droit, pas d'intouchables en sélection. Ce jeudi, il l'a prouvé. "La porte est toujours ouverte quand j'estime qu'il faut bouger un petit peu les choses, mettre de l'oxygène", a martelé le sélectionneur. "Ce qui prouve comme je vous l'ai toujours dit : l'équipe de France va de l'avant."

Le symbole est d'autant plus fort qu'Umtiti est remplacé dans le groupe par Aymeric Laporte. Le défenseur de Manchester City a longtemps été, jusqu'à ce jeudi, le symbole de l'entêtement supposé de Didier Deschamps. Excellent avec les Citizens, le Basque a dû attendre un an et demi pour revenir dans la liste malgré le temps de jeu en baisse d'Umtiti et les performances sinusoïdales de Presnel Kimpembe. Ce jeudi, Deschamps a finalement tranché dans le vif et pris tout le monde à contrepied.

Pourquoi Umtiti et pas Giroud ?

Pourquoi Didier Deschamps a-t-il sanctionné Umtiti alors que Giroud a longtemps joué les doublures à Chelsea tout en conservant la confiance de son sélectionneur ? Pour une question de profil, celui de Giroud est unique, et de concurrence. Avec Laporte et Lenglet, Umtiti fait face à deux titulaires de deux des plus grands clubs d'Europe. Des états de service qui font mouche à l'oreille de Deschamps le compétiteur.

Dernier élément, les problèmes physiques récurrents de l'ancien Lyonnais qui ont fragilisé sa place. Depuis qu'il est en équipe de France, son genou gauche est un sujet d'inquiétude. "La saison passée, il avait quelques soucis physiques partiellement résolus ou pas qui l'ont gêné", a rappelé le sélectionneur. Tout en maintenant qu'il n'oubliait pas ce que "Sam a apporté à cette équipe". Mais aujourd'hui, cela ne suffit plus.