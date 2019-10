David de Gea, le gardien de la sélection espagnole et de Manchester United, a été blessé à la jambe droite lors du match nul 1-1 de la Roja en Suède, synonyme de qualification à l'Euro 2020, mardi, à Solna, a annoncé le sélectionneur Robert Moreno. "Il a dit à la mi-temps qu'il voulait continuer. Il a été touché aux adducteurs. Nous devons déterminer l'étendue de sa blessure", a affirmé Robert Moreno, après la rencontre.

De Gea, qui a encaissé un but à la 50e minute et a été remplacé à l'heure de jeu par Kepa Arrizabalaga, s'est étiré un muscle en effectuant un sauvetage devant son but. Si sa blessure se révélait sérieuse, ce serait une très mauvaise nouvelle pour son club de Manchester United, qui accueille à Old Trafford dimanche le leader Liverpool lors de la 9e journée du Championnat d'Angleterre.