Morata de retour avec la Roja, première pour Olmo

Alvaro Morata fait son retour en sélection espagnole pour affronter Malte et la Roumanie, le 15 et le 18 novembre. L'avant-centre de l'Atlético n'avait plus été rappelé en équipe d'Espagne (déjà qualifiée) depuis la victoire contre la Suède (3-0) le 10 juin dernier. Blessé à un genou pour les matches de la Roja en Roumanie (victoire 2-1) et contre les îles Féroé (victoire 4-0) en septembre, et non-sélectionné par Robert Moreno en octobre pour les déplacement en Norvège (1-1) et en Suède (1-1), Morata signe son retour en même temps que Paco Alcacer, blessé en octobre.

Une seule nouveauté figure dans cette liste de 23 joueurs annoncée par le sélectionneur Robert Moreno via une vidéo filmée au musée madrilène du Prado et publiée sur les réseaux sociaux : la première convocation de Dani Olmo (21 ans), attaquant du Dinamo Zagreb et ex-capitaine de la sélection U21 espagnole, sacrée championne d'Europe en juin.

La liste des 23 joueurs appelés avec la Roja :

Gardiens: David De Gea (Manchester United/ENG), Kepa Arrizabalaga (Chelsea/ENG), Pau López (AS Roma/ITA).

Défenseurs: Sergio Ramos, Dani Carvajal (Real Madrid), Jesús Navas (Séville FC), Raúl Albiol, Pau Torres (Villarreal), Juan Bernat (Paris SG/FRA), Inigo Martínez (Athletic Bilbao), José Gaya (Valence).

Milieux de terrain: Sergio Busquets (FC Barcelone), Rodri Hernandez (Manchester City/ENG), Saúl (Atlético Madrid), Fabián Ruiz (Naples/ITA), Thiago Alcántara (Bayern Munich/GER), Cazorla (Villarreal).

Attaquants: Rodrigo Moreno (Valence), Gerard Moreno (Villarreal), Mikel Oyazarzábal (Real Sociedad), Paco Alcácer (Borussia Dortmund/GER), Dani Olmo (Dinamo Zagreb/CRO), Álvaro Morata (Atlético Madrid).