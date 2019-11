Sept mois. Dans sept petits mois les sélections européennes se retrouveront pour l'Euro 2020. Adidas a décidé de prendre les devants et a dévoilé, lundi 11 novembre, les maillots des équipes sponsorisées par la marque allemande. Russie, Allemagne, Belgique, Espagne, Irlande... Découvrez les !

Pour la Roja, c'est bien évidemment un maillot rouge avec des touches de jaune que la marque a réalisé. A noter le col, inspiré des maillots des années 1990. Gros changement en revanche pour la Belgique : le logo a complètement été revu. Le maillot rouge, est marqué de bandes diagonales noires et possède lui aussi une petite touche de jaune sur les manches et le col.

Du côté de l'Allemagne, Adidas est parti sur un maillot blanc, avec des rayures noires effet coup de pinceau. Les manches sont également ornées de bandes noires, bordeaux et dorées. Pour la Suède - pas encore qualifiée pour la compétition - c'est du classique, avec un maillot jaune et des touches de bleu sur les manches. La tenue de la Russie reste également dans la lignée des dernières, avec une base rouge agrémentée de motifs et de touches bleus et blancs sur les manches. Le pays de Galles pourrait arborer en cas de qualification un maillot rouge inspiré de la bannière d'Owain Glyndŵr.

Adidas a également dévoilé le maillot de l'Ecosse : du bleu foncé, des bandes horizontales et des touches rouges et blanches sur les manches. Non qualifiée pour la compétition, la formation au Chardon le portera à partir de l'automne 2020.